تراند اليوم : ماتش الاهلي بث مباشر .. بث مباشر الاهلي بث مباشر الان الاهلي بث مباشر طلائع الجيش بث مباشر مباشر الاهلي الان

البث المباشر لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش al ahly vs el geish يستضيف نادي الأهلي المصري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الليلة بتوقيت القاهرة فريق طلائع الجيش في المباراة التي من المقرر أن تقام على ستاد السلام بمدينة القاهرة العاصمة المصرية في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز على أن تذاع منافسات المباراة مباشرة وحصريا علي قنوات اون تايم سبورت مصحوبة بالتعليق الصوتي والوصف التفصيلي للمباراة باللغة العربية.

خاض النادي الأهلي المصري منافسات اثنتي عشر مباراة حتى الآن في منافسات الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز تمكن النادي الأهلي المصري من تحقيق الفوز في عشر مباريات فقط من المباريات الاثنتي عشر التي خاضها حتى الآن فيما كان التعادل هو النتيجة الحاسمة لمباراة واحدة من المباريات الاثنتي عشر التي خاضها حتى الآن فيما جاءت هزيمة النادي الأهلي في مباراة واحدة ويتسبب في توقف رصيد النادي الأهلي عند احدى وثلاثين نقطة محتلا المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري المصري الممتاز حتى الآن .

أما نادي طلائع الجيش المصري فقد خاض منافسات خمسة عشر مباراة حتى الآن تمكن من تحقيق الفوز في أربع مباريات من المباريات الخمس عشر التي خاضها حتى الآن فيما كان التعادل هو النتيجة الحاسمة لست مباريات من المباريات التي خاضها طلائع الجيش هذا الموسم إلا أن هزيمة فريق طلائع الجيش في خمس مباريات كانت سببا في توقف رصيد طلائع الجيش بذلك عند ثمانية عشر نقطة ليحتل المركز العاشر في منتصف ترتيب أندية الدوري المصري الممتاز حتى الآن ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الليلة لتحسين مركزه.