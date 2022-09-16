تراند اليوم : مباراة تونس مباشر الأن .. بث مباشر تونس وبوتسوانا مباراة تونس اليوم بث مباشر live يلا شوت تونس وبوتسوانا مباشر

بث مباشر تونس وبوتسوانا Botswana vs Tunisia في تصفيات كأس امم افريقيا، حيث يحل منتخب تونس ضيفاً على ارض ملعب فرانسيستوون ستاديوم فى مواجهة منتخب بوتسوانا في مباراة الجولة الثانية للمجموعة العاشرة من تصفيات الامم الافريقية اليوم الاحد.

لم تقدم بوتسوانا بداية جيدة لمشوارها في تصفيات كأس الأمم الأفريقية حيث خسرت بنتيجة 1-0 امام ليبيا عندما التقيا يوم الأربعاء في مباراة على ملعب شهداء بنينا حيث سجل صالح طاهر ركلة الجزاء ليمنح ليبيا الفوز الأول في التصفيات، قبل ذلك كانت آخر مباراة لبوتسوانا في يوليو 2021 ضد إسواتيني في كأس كوسافا عندما قام لاعب منتخب بوتسوانا ثاتاياوني كغامانيان برد هدف المباراة الاول لسابيلو ندزينيسا الذي سجله لصالح إيسواتيني لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1، لم تتمكن بوتسوانا من تحقيق اي فوز في كل من مبارياتها الثلاث الأخيرة مع تعادل واحد وخسارتين منذ الفوز على ليسوتو بنتيجة 4-0، ايضًا يأتي منتخب بوتسوانا إلى هذه المباراة بعد سلسلة من ثلاث هزائم في تصفيات كأس الأمم الأفريقية بينما حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر 12 مباراة لعبها في تصفيات كأس الامم.

مباراة بوتسوانا وتونس اليوم

من ناحية أخرى، بدأت تونس طريقها نحو الظهور للمرة السادسة عشرة على التوالي في بطولة كأس الامم الافريقية بفوز علي ارضها بنتيجة 4-0 ضد غينيا الاستوائية يوم الخميس، فبعد شوط أول هادئ بدون اهداف قدم المنتخب التونسي أداءً من أعلى مستويات الجودة في الشوط الثاني حيث تم تسجيل هدف من نعيم السليتي وسيف الدين الجزيري وثنائية من يوسف المساكني لتحقيق انتصار للمنتخب التونسي، قبل ذلك، كان قد ضمن المنتخب التونسي مكانه في كأس العالم في وقت لاحق من هذا العام عندما حقق الفوز بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين على مالي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، تتجه تونس إلى مباراة هذا الأسبوع دون اي هزيمة في كل من مبارياتها الثلاث الأخيرة حيث حققت انتصارين وتعادل واحد منذ خسارتها بنتيجة 1-0 أمام بوركينا فاسو والتي تسببت في خروجها من كأس الأمم الأفريقية 2022 في ربع النهائي، ايضًا تجنبت تونس الهزيمة في سبع مباريات متتالية في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية العام الماضي حيث حققت ستة انتصارات وتعادل واحد.

تشكيلة بوتسوانا المتوقعة ضد تونس

بالنسبة الى تشكيلة منتخب بوتسوانا المتوقعة ضد منتخب تونس اليوم الاحد في المباراة التي ستقام علي ارض ملعب فرانسيستوون ستاديوم فمن المتوقع ان يلعب منتخب بوتسوانا المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي: غويتسون فوكو؛ وفي خط الدفاع: ثاتو كيبو، ثاتاياوني ديتلوكوي، موشا جولاولوي، موثوسي جونسون؛ وفي خط الوسط: ليبوغانغ ديتسيل، جوفاون مابايا، وفي خط الوسط الهجومي: موتوسي كوبر؛ ثابانغ سيسيني، كابيلو سيكانينغ، اما في خط الهجوم: توميسانغ أوريبوني.

تشكيلة تونس المتوقعة ضد بوتسوانا

بالنسبة الى تشكيلة منتخب تونس المتوقعة ضد منتخب بوتسوانا اليوم الاحد في الجولة الثانية من تصفيات كأس امم افريقيا فمن المتوقع ان يلعب المنتخب التونسي المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: بشير بن سعيد؛ وفي خط الدفاع: محمد دراجر، نادر غندري، منتصر طالبي، علي عبدي؛ وفي خط الوسط: فرجاني ساسي، عيسى لعدوني، هانيبال مجبري؛ اما في خط الهجوم: نعيم السليطي، سيف الدين الجزيري، يوسف المساكني.