تراند اليوم : بث مباشر مباراة المانيا .. ايطاليا والمانيا مباشر مباراة ايطاليا والمانيا اليوم بث مباشر ايطاليا والمانيا مباراة المانيا وايطاليا بث مباشر

مباراة إيطاليا ضد ألمانيا Italy vs Germany في دوري الامم الاوروبية، حيث يحل منتخب ألمانيا ضيفًا على ارض ملعب ريناتو دالارا فى مواجهة منتخب إيطاليا فى مباراة الجولة الاولي من مباريات المجموعة الثالثة لدوري الامم الاوربية اليوم السبت.

لقد فازت إيطاليا بالفعل بكأس الأمم الأوروبية التي اختتمت مؤخرًا، ولكن منذ ذلك الحين كانت في فترة من التراجع في الاداء، والأهم أنها فشلت في التأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، على الرغم من أن المنتخب الايطالي يضم بعضًا من أفضل اللاعبين في العالم فقد تم عليه من قبل مقدونيا الشمالية، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن دفاعه لم يكن في أفضل حالاته مؤخرًا ويستقبل أهدافًا بأعداد هائلة، أيضًا من غير المتوقع ان اللاعبون سيكون لديهم نفس الدافع لتحقيق الفوز في حين أن المنتخب الألماني على الجانب الآخر سيسعي للفوز بكأس العالم للمرة الخامسة، يقدم المنتخب الالماني سلسلة مذهلة من المباريات في الوقت الحالي، إنه يسجل الأهداف بمعدل لا يُصدق على الإطلاق، كما قدم أداءً رائعًا في كأس أوروبا على الرغم من أنهم لم يتمكن من تحقيق الفوز بالبطولة، وسيحاول أيضًا ان يعوض الطريقة التي تم بها إقصائه من الدور الأول لكأس العالم 2018، من خلال تلك الاحصائيات، نتوقع فوزًا لألمانيا في مباراة يوم السبت.

مباراة إيطاليا وألمانيا اليوم

خمس من اللقاءات الست الماضية بين المانيا وايطاليا شهدت تسجيل أهدافًا من كلا جانبي الملعب، لقد هزم المنتخب الألماني نفس المنافس في نهائيات كأس أوروبا 2016، وفي السنوات الـ 16 الماضية حافظ المنتخب الإيطالي على شباكه نظيفة مرة واحدة فقط في اللقاءات ضد المانيا.

حققت إيطاليا الانتصارات في 8 من مبارياتها الـ 11 السابقة التي تضمنت هزيمتها أمام مقدونيا الشمالية، والتي أنهت في نهاية المطاف آمالها في التأهل الي كأس العالم لعام 2022، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه فشل في الحفاظ على نظافة شباكه في 5 من مبارياته الست الماضية، من ناحية أخرى، فاز المنتخب الألماني في 8 من مبارياته التسع السابقة والمباراة الوحيدة التي فشل فيها في تحقيق الفوز خلال هذه الفترة كانت ضد هولندا، ضع في اعتبارك أيضًا حقيقة أنه سجل إجمالي 30 هدفًا من مبارياته الثمانية الماضية، بالنظر إلى هذه الملاحظات نتوقع فوز ألمانيا يوم السبت.

تشكيلة إيطاليا المتوقعة ضد ألمانيا

بالنسبة الى تشكيلة منتخب إيطاليا المتوقعة ضد منتخب ألمانيا اليوم السبت في مباراة الجولة الاولي من مباريات دوري الامم الاوروبية فمن المتوقع ان يلعب منتخب إيطاليا المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي: جيانلويجي دوناروما؛ وفي خط الدفاع: إيمرسون، أليساندرو باستوني، ليوناردو بونوتشي، كريستيانو بيراغي؛ وفي خط الوسط: ساندرو تونالي، ماركو فيراتي، نيكولو باريلا؛ اما في خط الهجوم: فيديريكو برنارديشي، لورينزو إنسيني، جيانلوكا سكاماكا.

تشكيلة ألمانيا المتوقعة ضد إيطاليا

بالنسبة الى تشكيلة منتخب ألمانيا المتوقعة ضد منتخب إيطاليا اليوم السبت في المباراة التى ستقام على ارض ملعب ريناتو دالارا فمن المتوقع ان يلعب منتخب ألمانيا المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي: مانويل نوير، وفي خط الدفاع: ثيلو كهرر، أنطونيو روديجر، نيكو شلوتربيك، ديفيد راوم؛ وفي خط الوسط: جوشوا كيميش، جمال موسيالا؛ وفي خط الوسط الهجومي: سيرج جنابري، توماس مولر، ليروي ساني؛ اما في خط الهجوم: تيمو ويرنر.