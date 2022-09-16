تراند اليوم : الجزائر مباشر .. بث مباشر الجزائر و اوغندا بث مباشر الجزائر الان مباشر الجزائر بث مباشر الجزائر بث مباشر الان - الجزائر مباشرة الان

بث مباشر الجزائر و اوغندا بث مباشر الجزائر الان مباشر الجزائر بث مباشر الجزائر بث مباشر الان الجزائر مباشرة الان البث المباشر لمباراة الجزائر ضد اوغندا algeria vs uganda يستضيف المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم في تمام الساعة التاسعة مساء الليلة بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساء الليلة بتوقيت جرينتش على ملعبه ستاد الخامس من جويلية عام ألف وتسعمائة واثنين وستين نظيره المنتخب الأوغندي الأول لكرة القدم في اولي من منافسات التصفيات الافريقية المؤهلة الى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة على أن تذاع المباراة على عدد من القنوات الرياضية.

كان المنتخب الجزائري قد نجح في تصدر ترتيب مجموعته في التصفيات الافريقية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم المقبلة حيث خاض منافسات ست مباريات في التصفيات وتمكن من تحقيق الفوز في منافسات أربع مباريات من المباريات الست فيما كان التعادل هو النتيجة الحاسمة لمباراتين دون أن ينهزم في أي من المباريات التي خاضها ويتصدر ترتيب المجموعة برصيد أربعة عشر نقطة ويتأهل الى الجولة الحاسمة حيث التقى مع منتخب الكاميرون والذي التقى معه في جولتي الجسم للوصول الى كأس العالم المقبلة.

أما منتخب أوغندا الأول لكرة القدم فقد خاض منافسات التصفيات الافريقية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم المقبلة في إطار منافسات المجموعة الخامسة من مجموعات التصفيات التي خاض خلالها منافسات ست مباريات وتمكن من تحقيق الفوز في منافسات مباراتين فقط من المباريات الست التي خاضها فيما كان التعادل هو النتيجة الحاسمة لمنافسات ثلاث مباريات دون أن ينهزم سوى في منافسات مباراة واحدة اكتفى باحتلال المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط فقط دون أن يتمكن من الوصول الى نهائيات كأس العالم المقبلة.