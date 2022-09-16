تراند اليوم : نتائج السادس الابتدائي 2022 : شبكة اخبار الناصرية نتائج السادس الابتدائي 2022

شبكة اخبار الناصرية نتائج السادس الابتدائي 2022 بالرقم الامتحاني ، وكانت تسود حالة من الترقب والانتظار نراها على وجوه الطلاب والطالبات في الجمهورية العراقية، بعد الانتظار الكبير لمعرفة نتائج السادس الابتدائي، التي كان من المتوقع اعلانها بعد عيد الفطر المبارك مباشرة، حيث لم يصدر الى الان اي تصريحات من قبل وزارة التربية العراقية حول موعد الاعلان عن النتائج، وبدورنا في صحيفتنا الاخبارية قمنا بالتواصل مع مصادر في داخل وزارة التربية، لمعرفة اخبار النتائج في المحافظات العراقية، وموعد الاعلان الرسمي للنتائج الخاصة نتائج السادس الابتدائي 2022، حيث سيعرض موقع شبكة اخبار الناصرية نتائج السادس الابتدائي2022 بالاسم ورقم الامتحان.

فقد اكدت مصادر من المكتب الاعلامي في تصريح لموقع الخليج 365 صدور نتائج الثالث في ذي قار رسمياً بعد انتهاء عمليات الفرز والتصحيح.

وقمنا بنشر النتائج فور الاعلان عنها من قبل الوزارة بعد نشرها عبر المواقع الرسمية التابعة للوزارة .

كما سيقوم موقع المشر ق نيوز بنقل النتائج الخاصة بكم فور اعلانها من وزارة التربية العراقية، وبامكانكم مشاركتنا عبر التعليقات اسفل الجمهور وتزويدنا بالاسم والمحافظة والرقم الامتحاني لتزويدكم بالنتيجة الخاصة بكم في الثالث المتوسط قبل الاعلان عنها على المواقع الاخرى.

سوف نقوم باضافة روابط المديريات التعليمية حين الاعلان الرسمي عن النتيجة النهائية لنتائج نتائج السادس الابتدائي 2022 لجميع الطلاب في المحافظات العراقية، كما بالامكان وضع الاسم رباعي ورقم الجلوس الخاص بالطالب والمديرية التعليمية التي يتبع لها لنقوم فورا الاعلان عن النتيجة بتزويدكم بنتيجة نتائج السادس الابتدائي 2022 كاملة، وكم يمكنكم متابعة موقع وزارة التربية العراقية الذي سوف نضعه لكم لكي تستطيعوا متابعة اخر الاخبار والمستجدات حول نتيجة نتائج السادس الابتدائي 2022 والنتائج الاخرى لباقي المراحل التعليمية، ويمكنكم الدخول الى الرابط التالي بالضغط هنا للدخول المباشر لاخر اخبار ومستجدات الاعلان عن نتائج المديريات التعليمية للصف نتائج السادس الابتدائي ، والتي سيتم توفيرها فور الاعلان عن النتيجة في المحافظات الثمانية عشر في الجمهورية العراقية، مع امنياتي لكم بالتوفيق والنجاح في دراستكم.