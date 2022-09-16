تراند اليوم : بث مباشر السودان .. بث مباشر السودان وموريتانيا بث مباشر مباراة موريتانيا والسودان مشاهدة مباراة السودان اليوم مباشر

مباراة موريتانيا ضد السودان Mauritania vs Sudan في تصفيات كأس امم افريقيا، حيث يحل منتخب السودان ضيفاً على ارض ملعب الشيخ ولد بيديا فى مواجهة منتخب موريتانيا في مباراة الجولة الاولي للمجموعة التاسعة من تصفيات الامم الافريقية اليوم السبت.

حققت موريتانيا انتصارين من آخر مبارتين للمرة الأولى منذ يونيو 2021 عندما تغلبت على ليبيا بنتيجة 2-0 في آخر مباراة ودية لها في 29 مارس عندما بدأ أبو بكر كمارا تسجيل اول اهداف المباراة في الدقيقة 39 ثم سجل اللاعب حمية طنجي الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد 13 دقيقة من بداية الشوط الثاني، جاء ذلك بعد الفوز بنتيجة 2-1 على موزمبيق عندما سجل محمد سويد ولامين با هدفين لصالح موريتانيا ليمنحاها فوزاً مثيراً، قبل الانتصارين الوديين، خرج المنتخب الموريتاني بقيادة أمير عبده من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية 2022 عندما خسر كل من مبارياته الثلاث ليحتل المركز الأخير في المجموعة السادسة، تتجه موريتانيا التي تسعى للظهور للمرة الثالثة على التوالي في كأس الأمم الأفريقية إلى مباراة اليوم دون أي فوز في جميع المباريات التافسية الـ 12 الأخيرة باستثناء واحدة حيث خسرت تسع مباريات وتعادلت في مبارتين، وجاء فوزها الوحيد في ذلك الوقت في ديسمبر 2021 عندما تغلبت على سوريا بنتيجة 2-1 على ملعب الجنوب في المجموعة الثانية من كأس العرب.

مباراة موريتانيا والسودان اليوم

من ناحية أخرى ، اكتفت السودان بالتعادل للمباراة الثانية على التوالي عندما تعادلت مع تنزانيا بنتيجة 1-1، كان ذلك بعد التعادل السلبي مع جمهورية أفريقيا الوسطى على أرضها حيث سجل صديق غاهديا وسيمون مسوفا هدفي تلك المباراة، ومثل موريتانيا جاء ذلك التعادل بعد فترة مخيبة للآمال في كأس الأمم الأفريقية 2022 حيث تم اقصاء السودان في دور المجموعات بعد حصولها على نقطة واحدة من مباريات المجموعة الرابعة الثلاث، لم يحقق المنتخب السوداني الانتصار في أي من آخر 15 مباراة لعبها بشكل عام حيث خسر تسع مباريات وتعادل في ستة مباريات منذ الفوز 1-0 على ليبيا في تصفيات كأس العرب في يونيو 2021.

تشكيلة موريتانيا المتوقعة ضد السودان

بالنسبة الى تشكيلة منتخب موريتانيا المتوقعة ضد منتخب السودان اليوم السبت في مباراة الجولة الاولي من تصفيات كأس امم افريقيا فمن المتوقع ان يلعب منتخب موريتانيا المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: بابكر ديوب، وفي خط الدفاع: ديادي ديارا، عبدول با، ومحمد دلاحي يالي، عبد القادر ثيام؛ وفي خط الوسط: محمد سويد، قسومة فوفانا، بودى محسن؛ اما في خط الهجوم: هيمي تانجي، بابي با، أبو بكر كامارا.

تشكيلة السودان المتوقعة ضد موريتانيا

بالنسبة الى تشكيلة منتخب السودان المتوقعة ضد منتخب موريتانيا اليوم السبت في المباراة التي ستقام علي ارض ملعب الشيخ ولد بيديا فمن المتوقع ان يلعب منتخب السودان المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي: علي أبو عشرين، وفي خط الدفاع: صلاح نمر، مصطفى كرشروم، مازن محمدين، مصطفى الفادني، وفي خط الوسط: والي الدين خضر، عبد الرؤوف، محمد المنذر، اما في خط الهجوم: محمد عبد الرحمن، ياسر مزمل، وليد الشعلة.