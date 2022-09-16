تراند اليوم : نتائج السادس الابتدائي 2022 .. نتائج السادس الابتدائي 2022 ذي قار (تحميل) نتائج السادس الابتدائي 2022 واسط

نتائج السادس الابتدائي 2022 بايل ، موعد نزول نتائج امتحانات بابل للصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول، موقع ناجح لنتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول بالاسم ورقم الجلوس، وزارة التربية والتعليم العراقية، وموقع السومرية نيوز.

بدأت نتائج السادس الابتدائي في العراق بالظهور تباعا عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يتسائل عدد كبير من الطلاب عن نتائج الرسمية للكل محافظة وموعد صدورها واعتماها، ففي محافظة الكرخ الثانية يترقب طلاب الصف السادس الابتدائي لحظة اعلان نتائج النهائية لجميع الطلاب الدور الاول، للاطلاع على كشف درجات الطلاب.

مديرية التربية والتعليم في محافظة بابل أكدت أن النتائج لم تظهر بعد فهي في حالة رصد وتدقيق حتى اللحظة، تمهيدا لنشرها عبر كنترول بشكل رسمي، وطالبت من جميع الطلاب الانتظار لحظة الاعلان عن نتائج رسميا، عبر موقع المديرية او من خلال عدد من المواقع الالكترنية المتخصصة بنشر نتائج الطلاب في العراق.

صرح وزير التربية والتعليم العراقية أن نتائج السادس الابتدائي 2022 ستظهر عبر موقع الوزارة ومواقع أخرى خاصة باعلان نتائج السادس الابتدائي التمهيدي، وأن جميع النتائج أفصل من الأعوام السابقة، حيث أظهرت النتائج ارتفاع كبير في درجات طلاب السادس الابتدائي للعام 2022 بين الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات.

كما وظهرت نتائج جديدة لاختبار السادس الابتدائي الدور الاول عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، وعدد من المواقع الاخبارية في العراق، فقد أعلنت قبل قليل وزارة التربية والتعليم نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 بالاسم لمحافظة الرصافة وكرخ الاولى رسميا.

(النتائج من هنا)