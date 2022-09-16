تراند اليوم : مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال و الوحدة بث مباشر الان يلا شوت

ننقل لكم مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال ضد الوحدة اليوم الجمعة 16 سبتمبر الجاري في الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي موسم 2022-2023.

يخوض لاعبو الهلال مباراة الوحدة بمعنويات مرتفعة وثقة كبيرة في الفوز بعد حصد كأس لوسيل على حساب الزمالك المصري.

يرغب نجوم الزعيم في حصد 3 نقاط هامة حتى يتساوى مع الشباب المُتصدر الحالي برصيد 12 نقطة ويريد التفوق عليه بفارق الأهداف وخطف المركز الأول.

لم يتفوق الهلال على الوحدة في الموسم الماضي، حيث خسر لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف وانتصر في الإياب بنتيجة 4-2، ويريد الفوز اليوم.

حقق حامل اللقب الفوز في أول 3 جولات ويبحث عن الانتصار الرابع على التوالي حتى لا يبتعد عن مُنافسة الليوث.

مباراة الهلال والوحدة ــ الدوري السعودي

وجاءت تشكيلة الهلال حسب اختيارات المدرب الأرجنتيني في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك ــ محمد جحفلي ــ علي البليهي ــ ياسر الشهراني

خط الوسط: سلمان الفرج ــ جوستافو كويلار ــ أندريه كاريلو

خط الهجوم: أوديون إيجالو ــ موسى ماريجا ــ سالم الدوسري