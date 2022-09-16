تراند اليوم : الاهلي اليوم مباشر .. الاهلي والمريخ السوداني مباشر HD الأهلي والمريخ السوداني مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والمريخ السوداني اليوم بث مباشر يلا شوت

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر علي تشكيلة الأهلي امام المريخ السوداني في المباراة التي ستجمع الفريقان اليوم السبت الموافق الخامس من شهر مارس الجاري علي ملعب ستاد الأهلي وي السلام في إطار الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة دوري ابطال أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

تشكيلة الأهلي

وجاءت تشكيلة الأهلي لمواجهة المريخ علي النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : أحمد عبد القادر – بيرسي تاو – محمد شريف

بينما جاءت تشكيلة المريخ لمواجهة الأهلي علي النحو التالي:

حراسة المرمى: منجد النيل

خط الدفاع: توماس – حمزة داوود – مصطفى كرشوم – بخيت خميس

خط الوسط: محمد الرشيد – عمار تيفور – عماد الصيني

خط الهجوم: السماني الصاوي – توني أدجوماري – رمضان عجب

الأهلي والمريخ

ويدخل فريق المريخ السوداني من أجل تحقيق الفوز والانتصار علي حساب الأهلي علي ملعب ووسط جماهيره وتحقيق الفوز الثاني علي التوالي بعد الفوز علي مواطنه الهلال بهدفين مقابل هدف، فيما يسعي المارد الأحمر في مباراة اليوم من تحقيق الفوز والانتصار وحصد الثلاثة نقاط وتحقيق الفوز الأول له في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويعول الاهلي في مباراة اليوم علي جماهيره بالإضافة إلي النجم أحمد عبدالقادر الذي يقدم مستويات ولا أروع في الفترة الأخيرة علي مستوي بطولة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلي محمد شريف العائد إلي سكة تسجيل الأهداف في المباراة السابقة أمام فيوتشر.