تراند اليوم : ماتش الاهلي والمريخ مباشر .. الأهلي بث مباشر الأن مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر ماتش الأهلي والمريخ مباشر مشاهدة ماتش الاهلي مباشر

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يلتقي اليوم السبت الموافق 5 مارس الجاري مباراة فريق الأهلي مع نظيره فريق المريخ السوداني في دور المجموعات.
ويستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي ونظيره المريخ السوداني في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهره.
واليكم تشكيل الاهلي لمواجهة المريخ السوداني.
محمد الشناوي.
علي معلول _ محمد عبد المنعم _ رامي ربيعة _ محمد هاني.
اليو ديانج _ حمدي فتحي .
عمر السولية _ مجدي قفشه _ بيرسي تاو.
محمد شريف.
بي ان سبورت 3 بصوت المعلق رؤوف خليف.