تراند اليوم : انطلاق منصة Plumm للحفاظ على الصحة النفسية في مكان العمل

وكالات / الخليج 365

أعلنت منصة Plumm الرائدة عالمياً في مجال تقديم خدمات جودة الحياة في مكان العمل والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، عن انطلاق أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشركات والموظفين من خلال خدمات الصحة النفسية وجودة الحياة الشاملة.

تهدف منصةPlummإلى تقديم خدمات رائدة للموظفين، والتصدي لمشاكل الضغوط والإرهاق المتنامية بين القوى العاملة على مستوى المنطقة. وتساعد الشركات على تنمية الثقافة المؤسسية من خلال مهمتها المتمثلة في جعل الحفاظ على الصحة النفسية حقيقة واقعة لكل فرد من القوى العاملة العالمية. وتتضح الشعبية المتزايدة لــ Plumm من حقيقة أن 60 في المئة من موظفي الشركات في المتوسط يستخدمون المنصة اليوم مقارنةً مع متوسط 3 بالمائة لبرامج مساعدة الموظفين القائمة على التأمين (EAPs).

تسعى Plumm لمجابهة التحديات النفسية التي يواجهها موظفو القطاع الخاص من خلال تقديم رعاية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل موظف، مع مساعدة الشركات على توفير الأموال الخاصة ببرامج مشاركة الموظفين والرعاية الصحية، مع أكثر من 150 معالجاً معتمداً ومدرباً متخصصاً، يجيدون 17 لغة مختلفة لدعم الموظفين والشركات.

وفي ظل اهتمام الشركات في دولة الإمارات بالصحة النفسية للموظفين وجعلها في مقدمة الأولويات، تسعى Plumm إلى تعزيز جودة حياة الموظفين من خلال توفير وصول سهل للمعالجين المعتمدين عبر العلاج بتقنية الفيديو والدردشة. ويتم دعم هذه الجهود من خلال دورات جودة الحياة مثل ورش العمل الشهرية التفاعلية المباشرة، والتدريب على الإسعافات الأولية في مجال الصحة النفسية، وممارسة التأمل ومقاطع الصوت، والتي تتوفر جميعها على الموقع الإلكتروني، وتطبيقات iOS وأندرويد وبرنامجي مايكروسوفت تيمز وسلاك. وتقدم Plumm للشركات تحليلات فورية لا يتم الكشف عن مصدرها تتيح لهم الحصول على فهم أفضل لمستوى جودة حياة الموظفين.

يذكر أنPlummتقدم خدمات شاملة لدعم الصحة النفسية تغطي كل شيء بدءاً من التدخل إلى الوقاية والنمو الشخصي، بصرف النظر عن وضع الصحة النفسية الحالي لكل موظف. ويتوفر فريق مختار بعناية من المعالجين المعتمدين من تخصصات متعددة لتقديم علاجات تناسب احتياجات كل موظف. كما يتوفر مدير لجودة الحياة للمساعدة على بناء استراتيجيات للرفاهية مصممة بحسب الطلب لتناسب كل شركة.