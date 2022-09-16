تراند اليوم : مباراة الأهلي اليوم بث مباشر .. ماتش الأهلي اليوم بث مباشر ماتش الاهلي والمريخ السوداني بث مباشر

مباراة الأهلي اليوم بث مباشر ماتش الأهلي اليوم بث مباشر ماتش الاهلي اليوم بث مباشر ماتش الاهلي بث مباشر ماتش الاهلي والمريخ السوداني بث مباشر وتتجه الأنظار إلى استاد القاهرة حيث يلتقي الأهلي مع نظيره المريخ السوداني، وأكد بيتسو موسيماني جاهزية لاعبيه الذين سيقاتلون بقوة وشراسة من أجل حصد النقاط الثلاثة، ومن المتوقع أن يعتمد موسيماني على أفضل اللاعبين ويستغل نجوم الأهلي الانتصار الرائع الذي حققوه في الجولة السابقة من الدوري المصري الممتاز، حيث نجح اللاعبين في تقديم مستوى وجيد ومصالحة الجماهير الغاضبة من هزيمته أمام صن داونز.

وستبدأ مباراة الأهلي والمريخ على قناة بي إن سبورت القطرية، في تمام الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية والسودان، وفي تمام الساعة العاشرة توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والكويت.

تجدر الإشارة أن الأهلي يمتلك في رصيده نقطة فقط حصل عليها بعد أن تعادل أمام الهلال، محتل المركز الثالث للمجموعة الأولي، بينما يتصدر صن داونز مركز الصدارة برصيد 7 نقاط.

تشكيلة الأهلي ضد المريخ

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: رامي ربيعة، على معلول، محمد هاني، محمد عبدالمنعم.

في خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، أحمد عبدالقادر، محمد شريف.