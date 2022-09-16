تراند اليوم : ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول الثوم ؟

وكالات / الخليج 365

يعتبر الثوم من الأطعمة الغنية بعديد من الفوائد الصحية الضرورية لجسم الإنسان، ووفقًا لبعض الدراسات، يمكن أن يساعد استهلاكه في مكافحة الالتهابات، وتقليل مستويات الكوليسترول، والحماية من الأمراض المزمنة.

ونظرًا لخصائصه الطبية الممتازة، يتساءل كثيرين أيضًا عما إذا كان يمكنه تحسين الوظيفة الجنسية لدى الرجال أم لا.

فيما يلي، نستعرض لكم فوائد الثوم للرجال :

- علاج ضعف الانتصاب:

تشير بعض الأبحاث إلى أن الثوم يساعد في زيادة تدفق الدم، وزيادة مستويات أكسيد النيتريك، ما يكون مفيدًا لعلاج مشاكل كضعف الانتصاب لدى الرجال.

- تعزيز الخصوبة:

أشارت مراجعة شملت 18 دراسة إلى أن الثوم ساعد في تعزيز الخصوبة وزيادة عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة تزيد من هرمون التستوستيرون.

- علاج العقم:

لا يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في الحماية من الأمراض المزمنة فحسب، بل قد تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في الصحة الجنسية والخصوبة.

ووفقًا لإحدى الدراسات التي أجريت على 100 رجل يعانون من العقم ، فإن تناول الثوم الغني بمضاد الأكسدة أدى إلى زيادة عدد الحيوانات المنوية وعلاج حالات العقم.