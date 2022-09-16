تراند اليوم : بث مباشر الاهلي .. الاهلي والمريخ مباشر HD بث مباشر الاهلي والمريخ الاهلي والمريخ السوداني مباشر بث مباشر الاهلي والمريخ السوداني

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ويتزين ستاد القاهرة الدولي ليحتضن قمة الأشقاء بين الاهلي والمريخ غدا السبت بتاريخ 5 مارس 2022، في مباراة ستبدأ أحداثها بحلول الساعة 9:00 مساءا حسب توقيت مدينة القاهرة والسودان، بينما في تمام الساعة 10:00 مساءا حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة، لكن في تمام الساعة 11:00 مساءا حسب توقيت أبو ظبي.

تشكيلة الاهلي ضد المريخ السوداني

ومن المرجح وبنسبة كبيرة أن يعتمد المدرب "بيتسو موسيماني" على خطة 4_3_3 في مواجهة المريخ، ساعيا بقوة لتحقيق الفوز ولا بديل عنه، ومن المتوقع أن يدفع بالأسماء الآتية:

محمد الشناوي

محمد هاني .. رامي ربيعة .. محمد عبد المنعم .. علي معلول

عمرو السولية .. حمدي فتحي .. إليو ديانج

أحمد عبد القادر .. محمد شريف .. بيرسي تاو