تراند اليوم : نتائج تمهيدي 2022 .. نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2022

نتائج تمهيدي 2022 تحميل نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2022 وينتظر الأهالي في كافة أنحاء العراق موعد الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي، وذلك بعد أن تمّ الانتهاء من كافة الاختبارات كما هو مطلوب، وكما هو معروف في كل فصل من الفصول الدراسية، فقد تمّ التصريح من قبل وزير التربية العراقي معالي الوزير السيد محمد إقبال الصيدلي أنّ عملية رفع نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي ما زالت قائمة ولم يتمّ الإنتهاء منها حتّى اللحظة، وفي حال انتهت اللجان المختصّة من ذلك سيتمّ الإعلان عن ذلك عبر المواقع الرسمية التابعة لوزارةا لتربية العراقية.

رابط نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي

كل من له إبن أو إبنة في الصف الثالث المتوسط التمهيدي ينتظر موعد الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي، حيثُ أنّ مرحلة رفع نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي قد أوشكت على الانتهاء، ويتمّ الإعلان عنها كما هو متعارف عليه من خلال المواقع الرسمية، وبالذات موقع وزارة التربية العراقية في كافة المحافظات، وقد بدأت الامتحانات في الرابع من فبراير من العام الجاري، وانتهت في الثاني عشر من ذات الشهر.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الخارجي 2022 الدور الاول

يمكن أن يتم التعرف على نتائج الطلبة والطالبات في كافة محافظات العراق عن طريق اتباع الخطوات التالية..

يجب على الطالب أن يذهب أولا إلى موقع نتائجنا . ثم عليه الآن أن يقوم بتنزيل الملف الذي يحتوي على درجات الطلاب في المحافظة التابع لها. ويتم ذلك الأمر عن طريق الضغط على زر تنزيل الموجود أمام تلك المحافظة. بعد فتح الملف لن يكون على الطالب سوى البحث عن النتيجة بالرقم الامتحاني.

روابط نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي في العراق

هذه هي روابط الحصول على نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي في كافة محافظات العراق، فقد تمّ إطلاق لكل محافظة من المحافظات رابط استعلام خاص بها،وذلك تخفيفًا من الضغط الذي من الممكن أن يتعرض له موقع وزارة التربية العراقية.

مديرية المثني

مديرية بابل

مديرية نينوي

مديرية الرصافة الأولى

مديرية الرصافة الثانية

مديرية الرصافة الثالثة

مديرية أربيل

مديرية القادسية

مديرية الكرخ الاولى

مديرية الكرخ الثانية

مديرية كركوك

مديرية النجف الاشرف

مديرية البصرة

مديرية واسط

مديرية ديالي

مديرية السليمانية

مديرية كريلاء

مديرية ميسان

مديرية الانبار

مديرية ذي قار

مديرية صلاح الدين