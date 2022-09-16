تراند اليوم : مباراة الاهلي بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والمريخ بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي والمريخ بث مباشر يلا شوت al ahly vs el merreikh في دوري أبطال أفريقيا، يستقبل النادي الاهلي مساء اليوم المواجهة من امام خصمه فريق المريخ لحساب مواجهة الجولة الاولي من منافسات دور المجموعات في المواجهة المؤجلة والتي سوف تقام اليوم السبت ، وسوف تبدا اليوم المباراة في تمام الساعة التاسعه مساءا بتوقيت مصر ، وسوف تقام اليوم المواجهة على ارضية ملعب السلام مستقبل عليه اليوم النادي الاهلي المباراة.

الاهلي حاليا هو صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب من المجموعة حاليا برصيد نقطة واحده فقط ، وذلك بعد ان لعب النادي الاهلي مباريتين وتعادل في مواجهة من امام نظيرة فريق الهلال وذلك في المباراة التي انتهت بدون اهداف ، وقد خسر الاهلي في مباراة الجولة الثالثه بهدف وحيد على ملعبه امام نادي صن داونز في المباراة التي انتهت بنتيجة هدف وحيد بدون رد ، واليوم يدخل الاهلي المباراة من اجل اول انتصار.

على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل نادي المريخ المباراة ضيفا خارج ملعبه في مباراة الجولة الاولي المؤجلة من امام خصمه فريق الاهلي ، وحاليا نادي المريخ هو صاحب المركز الثاني في المجموعة برصيد اربع نقاط بعد ان لعب الفريق مباريتين وحقق الانتصار في مباراة وتعادل في مباراة ، واخر مباراة لعبها نادي المريخ قبل اليوم حقق الانتصار فيها امام نادي الهلال وذلك في المباراة التي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف.