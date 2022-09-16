تراند اليوم : مباشر ريال مدريد بث مباشر .. بث مباشر الريال وريال سوسيداد HD بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشر

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه ريال مدريد ضد ريال سوسيداد real madrid vs real sociedad اليوم السبت في منافسات الدوري الاسباني ، في اختبار قوي سوف يخوضها الريال قبل ان يستقبل البي اس جي في اياب دور ال16 من دوري ابطال اوروبا من المقرر اليوم ان يستقبل فريق ريال مدريد متصدر الدوري والسعي لموصله الابتعاد بصدر الدوري علي ارضه مساء اليوم خصمه المنتشي بانتصار من خارج ارضه في اخر مبارياته فريق ريال سوسيداد وذلك في ثاني ايام مباريات الاسبوع السابع والعشرين من منافسات الدور الثاني للدوري الاسباني لهذا الموسم ، وسوف يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو الليله هذه القمه الريال وخصمه سوسيداد ، وسوف تنطلاق المواجهه الليله عندم الساعه العاشره مساءا بتوقيت القاهره والحاديه عشر بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

ويدخل الريال لقاء الليله علي الطرف الاول بتعبره صاحب الارض وذلك في اطار منافسات الاسبوع السابع والعشرين من عمر الدوري الاسباني لهذا الموسم ، ويدخل الريال مواجهه ريال سوسيداد علي ارضه الليله وهو قادم من انتصار صعب من اخر مبارياته والتي كانت في منافسات الاسبوع السادس والعشرين ومع فريق رايو فاليكونو السبت الماضي خارج ارضه وحسم الريال هذه المباراه الصعبه بهدف وحيد مقابل لاشئ ، وحاليا هو متصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني لهذا الموسم برصيد 60 نقطه وذلك بعد ان خاض 26 لقاء الي الان ومن خلالهم كان الريال قد حقق الانتصار في 18 مباراه وتعادل في 6 مباريات وخسر الريال مبارتان فقط في الدوري.

مباراة ريال سوسيداد وريال مدريد يلا شوت

بينما فريق ريال سوسيداد فهو الضيف في مباراه الليله وذلك ضمن مواجهات النصف الثاني من عمر الدوري الاسباني في هذا الموسم ، وحاليا ريال سوسيداد وقبل ان يطصدم بالريال متصدر الترتيب هو صاحب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الاسباني لهذا الموسم وذلك برصيد 44 نقطه جمعهم ريال سوسيداد بعد ان خاض هو الاخر 26 مباراه الي الان ومن خلال هذه المباريات حقق ريال سوسيداد الانتصار في 12 مباراه وتعادل في 8 مباريات وخسر ريال سوسيداد 6 مباريات في الدوري قبل مباراته المهمه مع الريال الليله ، واخر مباراه لعبها فريق ريال سوسيداد في الدوري كانت خارج ارضه في مباراه مؤجله مع فريق ريال مايوركا الاربعاء الماضي وحقق ريال سوسيداد الانتصار في هذه المباراه بهدفين دون رد.