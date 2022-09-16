تراند اليوم : مباراة الاهلى بث مباشر .. بث مباشر الاهلي والمريخ بث مباشر الاهلي والمريخ السوداني مباراة الاهلي والمريخ بث مباشر

يقدم موقع يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والمريخ بث مباشر yalla shoot اليوم، يلاشوت مباراة الأهلي مباشر، ويستضيف ملعب السلام المواجهة المنتظرة بين فريقي الاهلي والمريخ في إطار الجولة الأولي المؤجلة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يستضيف الاهلي مباراة اليوم علي أرضية ملعبه في مصر من أمام ضيفه المريخ السوداني، ويسعي الأهلي لإستغلال عامل الأرض من أجل تحقيق فوزه الأول بدور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا، وقد أسند الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إدارة مباراة الاهلي اليوم لطاقم تحكيم أنجولي بقيادة الحكم الدولي هيلدر مارتينيز، بمعاونة جيرسون إيميلون مساعد أول وموليدا مويس مساعد ثاني، وسيتولي الجابوني إيريك أوتوجو منسقا للمباراة، والجزائري عبدالله جودة مراقبا للقاء، والسيراليوني محمد فري منسقا آمنيا للمباراة، ويقع الاهلي والمريخ في المجموعة الأولي والتي تضم معهم كلا من فريق صن داونز وفريق الهلال السوداني، مشاهدة مباراة الأهلي والمريخ بث مباشر يلا شوت.

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الأهلي والمريخ ىلا شوت بث مباشر، يلتقي الاهلي مع المريخ السوداني مساء اليوم السبت في إطار الجولة الاولي المؤجلة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي سوف تقام علي أرضية ستاد السلام في القاهرة بمصر، ويأتي الأهلي لمباراة اليوم وهو في المركز الثالث بسلم ترتيب المجموعة الأولي وذلك برصيد نقطة وحيده، بينما يأتي فريق المريخ لمواجهة الأهلي وهو في المركز الثاني برصيد أربعة نقاط، ويتصدر صن داونز حاليا ترتيب المجموعة الأولي برصيد 7 نقاط، بينما يأتي في المركز الأخير فريق الهلال السوداني برصيد نقطة بالتساوي في النقاط مع الاهلي، ويسعي الأهلي من أجل الوصول للمركز الثاني بدلا من المريخ ويتطلع لتحقيق الفوز علي ملعبه اليوم ولا بديل غيره من اجل عدم فقدان فرصة الوصول الدور المقبل من دوري ابطال افريقيا، حيث تصعب الأمر علي الفريق الاهلاوي بعد التعثر في المواجهتين التي خاضهما في دور المجموعات، بينما يتطلع فريق المريخ لتحقيق مفاجأة علي ملعب السلام والخروج من اللقاء بنتيجة الفوز والحصول علي الثلاث نقاط التي تقربه للمتصدر فريق صن داونز.

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مباراة الأهلي بث مباشر يلا شوت اليوم، يستضيف الاهلي مباراة اليوم علي أرضية ملعبه في مصر أمام ضيفه فريق المريخ السوداني في إطار الجولة الأولي من عمر فعاليات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي سوف تقام علي ملعب السلام، ويحتل حاليا الاهلي قبل المباراة المركز الثالث بسلم ترتيب المجموعة الاولي برصيد نقطة حصل عليها بعد خوض مواجهتين فشل خلالهم في تحقيق أي إنتصار بينما تعادل في مباراته الأولي أمام فريق الهلال السوداني ضمن المواجهة التي إنتهت بالتعادل السلبي دون اهداف بينما خسر الأهلي في المواجهة الأخيرة له قبل مباراة اليوم في دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا عندما واجه فريق صن داونز المتصدر حاليا في المواجهة التي إنتهت بهدف نظيف، ويأمل الاهلي في تصحيح المسار ببطولة دوري أبطال أفريقيا وتحقيق الفوز علي ملعبه اليوم أمام ضيفه فريق المريخ، وفريق الاهلي علي مستوي الدوري المصري يقدم مستويات مميزة بعدما خاض 9 مباريات وحصد خلالهم 25 نقطة ويأتي الأهلي في المركز الثاني بترتيب الدوري خلف المتصدر بيراميدز.

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بث مباشر الأهلي والمريخ الآن يلأشوت، يحل فريق المريخ السوداني ضيفا ثقيلا علي أرضية ملعب السلام معقل فريق الاهلي مستضيف مباراة الجولة الاولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويبحث فريق المريخ في مباراة اليوم خارج ملعبه عن تحقيق الفزوز والحصول علي الثلاث نقاط كامله من أجل تعزيز مكانته بسلم ترتيب المجموعة الأولي، ويقع حاليا قبل المباراة فريق المريخ المركز الثاني بسلم ترتيب المجموعة وذلك برصيد 4 نقاط حصل عليهم بعد خوض لمواجهتين وقد حقق خلالهم الفوز في مباراة بينما تعادل في مباراة أخري، وكانت المواجهة الأولي له من أمام فريق صن داونز وإنتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، بينما نجح في المواجهة الثانية له بدور المجموعات في تحقيق الفوز علي فريق الهلال السوداني في المواجهة التي إنتهت بهدفين مقابل هدف، وعلي مستوي الدوري السوداني قد خاض الفريق مواجهتين في الموسم الحالي وأحتل المركز الرابع عشر برصيد ستة نقاط.

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بث مباشر الأهلي والمريخ يلا شوت الجديد، تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية وبالتحديد محبي الفريقين نحو ملعب السلام من أجل مشاهدة مباراة الاهلي والمريخ بث مباشر يلا شوت في دوري ابطال افريقيا لحساب الجولة الأولي من دور المجموعات، ويدخل الأهلي مباراة الليلة رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل الحفاظ علي حظوظه في التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها المارد الأحمر في آخر نسختين و10 مرات تاريخيا، وحذر مدرب الأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، لاعبي فريقه من خطورة فريق المريخ السوداني، مطالبا لاعبيه بعدم الاستهتار بالخصم بداعي التفوق في المباريات الآخيرة التي جمعت الفريقين بالنسخة السابقة لدوري أبطال أفريقيا، وشدد موسيماني علي نجوم فريقه علي ضرورة التركيز وتلافي الأخطاء الدفاعية، في ظل امتلاك بطل السودان سرعات هائلة في خط هجومه، مشددا علي ضرورة تسجيل هدف مبكر يربك حسابات المريخ، وسوف تنطلق اليوم السبت الموافق 5 مارس 2022 مباراة الاهلي والمريخ في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، بينما تبدا المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت الثالثة مع المعلق رؤوف خليف.