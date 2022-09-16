تراند اليوم : مدريد مباشر .. بث مباشر ريال مدريد HD بث مباشر مباراة ريال مدريد بث مباشر الريال ضد ريال سوسيداد مشاهدة مباراة الريال بث مباشر

بث مباشر مباراة ريال مدريد بث مباشر الريال ضد ريال سوسيداد مشاهدة مباراة الريال بث مباشرويلتقي فريق ريال مدريد مساء اليوم السبت مع خصمه فريق ريال سوسيداد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من الليجا.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين دون رد، في معقل سوسيداد.

ويحتل ريال مدريد حاليًا صدارة الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بينما يتواجد ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 44 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.