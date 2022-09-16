تراند اليوم : ماتش الاهلي مباشر الآن .. ماتش الاهلي والمريخ السوداني مشاهدة مباراة الأهلي والمريخ بث مباشر يلا شوت ماتش الاهلي والمريخ السوداني مباشر

ماتش الاهلي والمريخ السوداني مشاهدة مباراة الأهلي والمريخ بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والمريخ السوداني اليوم بث مباشر يلا شوت ماتش الاهلي والمريخ السوداني بث مباشر ماتش الاهلي والمريخ السوداني مباشر وتنطلق مباراة الأهلي والمريخ السوداني، مساء اليوم السبت الموافق5 من مارس الجاري 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الثامنة مساءًا بتوقيت دول شمال إفريقيا، وفي الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الاهلي المتوقع ضد المريخ السوداني اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول- محمد عبدالمنعم- رامي ربيعة- محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي- عمرو السولية – محمد مجدي قفشة.

في الهجوم: محمد شريف- أحمد عبدالقادر- حسين الشحات.

وسيتم نقل مجريات اللقاء الناري بين فريقي الأهلى ونظيره المريخ السوداني اليوم السبت عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD 3 ، حيث تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الرسمي لمباريات البطولة الإفريقية، كما ستذاع المباراة على قناة On Time Sports المصرية على البث الأرضى الخاص بها.

ويستهدف الأهلي العودة إلى المسار الصحيح، بعد أن خسر في المباراة الماضية أمام صنداونز بهدف دون رد، ليقبع في المركز الثالث برصيد نقطتين فقط، في حين انفرد صنداونز بصدارة المجموعة ولديه 7 نقاط، ويأتي فريق المريخ في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وأخيرًا يذيل الهلال قاع المجموعة برصيد نقطة واحدة.