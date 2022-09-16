تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. بث مباشر ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر مباراة ريال مدريد وسوسيداد بث مباشر الريال اليوم مباشر

بث مباشر ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر مباراة ريال مدريد وسوسيداد بث مباشر الريال اليوم مباشر وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تشكيلة ريال مدريد، التي سوف يلعب بها ضد ضيفه ريال سوسيداد، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الأسبوع رقم 27، من عمر بطولة الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

تشكيلة ريال مدريد الأساسية في مباراة الليلة ضد ريال سوسيداد شهدت 3 تغييرات عن مواجهة رايو فاييكانو الماضية، والتي انتهت بانتصار الفريق الملكي بنتيجة 1-0.

ديفيد ألابا يلعب في خط الدفاع بدلًا من ناتشو، كما يتواجد كل من، رودريجو جوس وإدواردو كامافينجا بوسط الملعب على حساب الثنائي ماركو أسينسيو وتوني كروس.

ألابا – ريال مدريد – الدوري الإسباني

تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: فيرلاند ميندي – داني كارفخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا.

في خط الوسط: كاسيميرو – رودريجو جوس – لوكا مودريتش – فينيسيوس جونيور – إدواردو كامافينجا.

في خط الهجوم: كريم بنزيما.

وجاءت مقاعد بدلاء اللوس بلانكوس كالتالي، لونين – إدين هازارد – خيسوس فاييخو – لوكا يوفيتش – لوكاس فاسكيز – داني سيبايوس – مارسيلو – ناتشو – ماريانو دياز – جاريث بيل – فرانشيسكو إيسكو – ماركو أسينسيو.

يُذكر أن الميرنجي يملك 60 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما يمتلك الفريق الباسكي 44 نقطة، بالمرتبة السادسة.