تراند اليوم : الاهلي مباشر .. مباراة الاهلي مباشر HD بث مباشر الاهلي والمريخ بث مباشر مباراة الاهلي المريخ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر الان

بث مباشر الاهلي والمريخ بث مباشر مباراة الاهلي المريخ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر الان الاهلي والمريخ السوداني لمباراة اليوم، التي تجمع كلا الفريقين بيت طرفيها في إطار لقاء قوي، من لقاءات مرحلة دور المجموعات من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك خلال النسخة الحالية من سباق هذه المواجهة المرتقبة، والتي يرفع خلالها المارد الأحمر شعار لا بديل عن الفوز من أجل إصلاح موقفه في جدول الترتيب.

تشكيل الاهلي والمريخ السوداني اليوم

تشكيلة الاهلي المتوقعة ضد المريخ السوداني

من المتوقع أن يدفع بيتسو موسيماني في هذا اللقاء بكامل أوراقه الرابحة من أجل حسم الفوز مبكراً، وذلك نظراً لأن مباراة اليوم لا تتحمل المجازفة، فاافريق في حاجة للثلاث نقاط من المباراة.

ومن المرجح أن يكون التشكيل المتوقع للنادي الأهليكالتالي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني، وعلي معلول، ورامى ربيعه، ومحمد عبد المنعم.

في خط الوسط كلا من: عمرو السولية، وحمدي فتحي، وأليو ديانج، ومجدي أفشة، وبيرسي تاو .

ويفود خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيلة المريخ السوداني المتوقعة ضد الاهلي

على الجانب الآخر من المرجح أن يخوض المريخ السوداني المباراة تحت قيادة مدربه الإنجليزي لي كلارك بالتشكيل التالي.

فى حراسة المرمى: مِنْجد النيل أبوزيد.

فِي خط الدفاع الرباعي: بخيت خميس، مصطفى كرشوم، حمزة داواد، بواكا توماس ايتا.

فِي خط الوسط كلا من: عماد الدين صلاح، عمار تيفور، رمضان عجب.

في خط الهجوم: الثلاثي توني إيدجوماريجوى، الجزولي نوح، السمانى سعد الدين