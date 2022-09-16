تراند اليوم : بث مباشر الأهلي .. الاهلي والمريخ مباشر HD بث مباشر الاهلى والمريخ السودانى الان بث مباشر الاهلي والمريخ السوداني الأهلي ضد المريخ بث مباشر

بث مباشر مباراة الأهلي ضد المريخ اليوم السبت Al Ahly Vs El Merreikh يلا لايف في اطار مباراة مؤجلة من الجولة الاولي من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا العام، ومن المفترض ان يتقابل فريق الأهلي مع نظيرة فريق المريخ في مباراة اليوم الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة علي أرضية استاد السلام، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز احدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي الدور النهائي من دوري الأبطال الأفريقية، وسوف تبدأ اليوم مباراة المريخ والأهلي علي قناة بي ان سبورت 3 مع المعلق رؤوف خليف في تمام الساعه التاسعة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه العاشرة مساءاً بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.

مباراة الأهلي والمريخ اليوم

فريق الأهلي المصري هو الطرف الأول في لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الدور الأول من مباريات المجموعات من مباريات دوري أبطال أفريقيا، فريق الأهلي قادم من خسارةاخيرة لة في الجولة الماضية من مباريات دوري ابطال افريقيا حيث التقي اما نظيرة صن داونز يوم السبت 26/2 وانتهت المباراة بفوز صن داونز بنتيجة هدف وحيد دون رد وتعادل في مباراة الجولة الاولي أمام خصمة الهلال السوداني وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويحتل حالياً الأهلي المصري المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الاولي برصيد نقطة واحدة لتعادلة في مباراة الجولة الاولي وخسارتة في الجولة الثانية في بطولة دوري ابطال افريقيا، واليوم سوف يدخل الأهلي ثاني مباراة له في بطولة ابطال افريقيا وهو يبحث عن تحقيق الأنتصار واكتساب الثلاث نقاط وتعويض مباراة الجولة الأولي والثانية.

مباراة الأهلي والمريخ اليوم

وعلي النظير الاخر فريق المريخ هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة فريق الأهلي المصري، المريخ استطاع التغلب علي نظيرة فريق الهلال السوداني في لقائة في الجولة الماضية من البطولة يوم الجمعة 25/2 وانتهت المباراة بفوز المريخ بنتيجة هدفين مقابل هدف وتعادل في مباراة الجولة الاول أمام نظيرة صن داونز وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف للفريقين، ويحتل فريق المريخ حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الاولي برصيد أربع نقاط لانتصاره في مباراة الجولة الاولي وتعادلة في لقاء الجولة الثانية، فريق المريخ سوف يبحث اليوم هو الاخر عن تحقيق أداء جيد وتحقيق الانتصار في مباريات الجولة الثالثة للوصول الي صدارة المجموعة.