تراند اليوم : بث مباشر الاهلي .. بث مباشر الاهلي والمريخ بث مباشر مباراة الاهلي والمريخ مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مباشر

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه الاهلي ضد المريخ السوداني al ahly vs el merreikh اليوم السبت في لقاء مؤجل في دوري ابطال افريقيا ، حيث من المقرر اليوم ان يخوض الاهلي حامل اللقب النسخه الماضيه من دوري ابطال افريقيا مباراه مؤجله لها في بدايه دور المجموعات في هذه النسخه وذلك عندما يستقبل علي ارضه مساء اليوم نظيره السوداني الذي يحتل المركز الثاني في المجموعه فريق المريخ وذلك في مباراه مؤجله من مباريات الجوله الاولي لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا لهذا الموسم ، وسوف يستضيف ملعب السلام الليله معقل الاهلي هذه المواجهه الذي سوف يبحث فيها كل فريق تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط ، وسوف تنطلاق المباراه اليوم الموافق 5 مارس في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره.

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الاهلي هو صاحب الارض في هذه المباراه وذلك في ثالث مبارياته في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا لهذا الموسم ، ويدخل الاهلي المباراه المؤجله من المريخ السوداني علي ارضه الليله وهو يحتاج لتحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراه كامله لتحسين مركزه حيث ان الفريق قد فشل في تحقيق الانتصار في اول مبارتان لعبهم الي الان في البطوله وتعادل الفريق في مباراه وخسر ايضا مباراه والخساره كانت علي يد فريق صن داونز الجنوب افريقي السبت الماضي علي ارضه بهدف وحيد مقابل لاشئ ، وحاليا يحتل المركز الثالث في المجموعه برصيد نقطه واحده ، وبعد دعم رئيس النادي محمود الخطيب في مران الفريق الاخير سوف يسعي الفريق اظهار شخصيه حامل اللقب.

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اما علي الجانب الاخر فريق المريخ فهو الضيف في هذا اللقاء مع حامل اللقب وذلك في لقاء مؤجل من الجوله الاول لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا ، فريق المريخ الذي يخوض مبارياته في دور المجموعات في ملعب السلام ايضا حاليا هو صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعه الاولي خلف المتصدر صن داونز وذلك برصيد اربع نقاط جمعهم المريخ بعد ان خاض هو الاخر مبارتان الي الان ومن خلالهم كان فريق المريخ قد حقق الانتصار في مباراه وتعادل ايضا في مباراه ولم يخسر المريخ اي مباراه الي الان قبل لقاء الاهلي وهو الليله سوف يسعي لتحقيق نتيجه جيده من اجل البقاء في المنافسه علي التاهل ، واخر مباراه لعبها المريخ في الدوري كانت مع فريق الهلال وانتصار المريخ بهدفين مقابل هدف.

تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد المريخ

تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد المريخ اليوم السبت ضمن منافسات بطوله دورى ابطال افريقيا ، من المتوقع ان يبدا اليوم فريق الاهلى بتشكلية سوف تضم في حراسة المرمي الشناوي ، وفي خط الدفاع عبدالمنعم - رامي رابيعة - محمد هاني - معلول ، وفي خط الوسط السولية - حمدي فتحي - افشة ، وفي خط الهجوم عبدالقادر - تاو - شريف.