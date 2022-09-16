تراند اليوم : ماتش الاهلي مباشر .. مشاهدة ماتش الاهلي بث مباشر ماتش الاهلي ضد المريخ ماتش الاهلي والمريخ السوداني مباشر

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ويتنافس الأهلي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا ضمن المجموعة الأولى مع فرق: الهلال السوداني والمريخ السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي.

وتأتي المباراة بين الأهلي والمريخ ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، وتم تأجيلها لهذا الموعد نتجية ارتباط الأهلي وقت خوض منافسات الجولة الأولى القديم بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وتعادل الأهلي مع الهلال السوداني سلبيًا في الجولة الثانية في العاصمة السودانية الخرطوم، ثم خسر على ملعبه في استاد القاهرة الدولي من فريق صن داونز في الجولة الماضية بهدف للاشيء لتتعقد مهمته في المجموعة وتزيد مهمة التأهل صعوبة.