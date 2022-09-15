الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي بالمايوه – صور

أمضت المغنية اللبنانية هيفا وهبي يومها على البحر في الساحل الشمالي في مسبح خاص لا عام، ونشرت عددًا من الصور لها أثناء تواجدها هناك.

ارتدت المايوه لكنها لم تعرض كل جسدها، ربما لأنها تخاف من التعليقات المسيئة التي قد تتعرّض لها خصوصًا فينا يخص جسدها وعمرها الذي تخطى ال ٥٠.

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لم تكتب حرفًا ولا تعليقًا وتركت جمهورها ليعلق على هذه الإطلالة التي وصفها البعض بالمثيرة، بينما علّق البعض الاخر على جمالها رغم تقدمها بالعمر.

تمضي هيفا وقتها في مصر في الوقت الذي جاءت فيه ابنتها زينب_فياض إلى لبنان لتمضي عطلتها الصيفية.

وكانت خاضت وهبي طريقًا طويلًا حتى وصلت إلى الشهرة حيث شاركت في بداياتها بمسابقة ملكة جمال جنوب لبنان وعملت كعارضة أزياء وموديل في العديد من الفيديو كليبات، وتطورت تدريجيًا حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم

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