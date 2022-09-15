تراند اليوم : ((نتائج الكليه الامنيه)) نتائج كلية الملك فهد الامنية 1440 النهائية -- كلية الملك فهد الامنية 2018 بالاسم أبشر توظيف نتائج دورة التأهيل 48 في كلية الملك

استخرج اسماء جميع المقبولين في كلية الملك الفهد الامنية الجامعية 48 مباشرة من خلال موقع ابشر للتوظيف 1440 ، وموقع كلية الملك فهد الامنية ، والتي يبحث عنها آلاف المتقدمين لوظائف مسابقة كلية الملك فهد الامنية العسكرية في السعودية دورة تأهيل الضباط 48 في كلية الملك فهد الأمنية .

أعلنت الادارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية بدورة الضباط للجامعيين (48) وذلك عن العام الدراسي 1440/1439، وننشر لكم متابعينا اعلان نتائج القبول بالاضافة لمعرفة مواعيد التسليم للوثائق عبر الموقع الالكتروني لبوابة التوظيف بوزارة الداخلية. كليةالملك فهد الامنية قامت كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين، بإعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية ، بجميع المناطق في داخل المملكة العربية السعودية، كما قامت المديرية العامة بكلية الملك فهد ، باعلان أسماء الطلبة من المتقدمين وحتى تتمكن من الاستعلام عليك الدخول عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية حتى يتم معرفة أسماء المقبولين في كلية الملك فهد الأمنية.

كشفت كلية الملك فهد الأمنية عن اسماء المقبولين في دورة تأهيل الضباط 48 قبل قليل عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت ، لجميع المتقدمين لدورة تأهيل الضباط في كلية الملك فهد الأمنية في المملكة العربية السعودية.

وطالبت الكلية من جميع المتقدمين ضرورة الاستعلام واستخراج اسماء جميع المقبولين في دورة تأهيل الضباط للعام 1440 - 2018 ، من خلال الدخول الى الموقع الرسمي لكلية الملك فهد الامنية .

رابط الاستعلام من خلال الرابط التالي ، يمكنكم الضغط على الرابط السابق والتعرف على جميع نتائج كلية الملك فهد الأمنية للعام 1440-2018 كاملة من الموقع الرسمي .

رابط نتائج كلية الملك فهد الأمنية 1440-2018 من خلال الرابط التالي .

المستندات المطلوبة مرتبة حسب التسلسل:

1. صورتين مكبرة من بطاقة الأحوال موقعه من الطالب وتكتب عليها جميع المعلومات واضحة بخط اليد مع الأصل.

2. صورة مصدقة من المعهد أو المدرسة للمؤهل العلمي المطلوب (الدبلوم أو الثانوية العامة ) .

3. نسخة مصدقة من السجل الأكاديمي للطالب موضحاً فيه المعدل ( دبلوم سنتين ) .

4. صورة مصدقة من شهادة الثانوية العامة لحملة الدبلوم .

5. صورة من الرخصه العمومي للمتقدمين على وظيفة سائق .

6. صورة من معادلة الشهادة في حالة كون الشهادة صادرة من الخارج مصدقة من وزارة التعليم العالي موضحاً بها التقدير والمعدل وبالنسبة لشهادة الدبلوم من معهد أهلي فيجب تصديقها من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أو الجهات الحكومية ذات العلاقة.

7. أربع صور شخصية حديثة ملونة مكشوف الرأس مقاس(4×6) مع ملاحظة كتابة الاسم خلف الصورة.

8. يجب ترجمة الشهادة الصادرة من خارج المملكة إلى اللغة العربية من مكتب معتمد.