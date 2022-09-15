تراند اليوم : تعرّف على الأخطاء عند طبخ البطاطا

صحة / الخليج 365

في المخيلة الجمعية للكثيرين، يعد طبخ البطاطا في الماء أمرًا سهلًا، لكن عملًيا ثمة أخطاء لا بد للشخص أن يحذر منها خلال هذه العملية للحصول على طعام صحي لذيذ.

وفيما يلي 6 أخطاء حذر منها -في تقرير بصحيفة لو فيغارو الفرنسية-كليمان شيكار رئيس الطباخين بمطعم بويون بيغال في باريس:

ـ أولًا: حذار من طهي البطاطا ذات البراعم وذلك لأنها خطرة، إذ إن براعمها تحتوي على نسبة عالية من مادة السولانين الضارة بجسم الإنسان.

ـ ثانيًا: لا تطبخ كل أنواع البطاطا بنفس الطريقة، فذات القشرة المتماسكة القوية نسبيًا جيدة للغلي والطبخ بالبخار، وعلى عكس ذلك فإن ذات القشرة اللينة مناسبة أكثر للهرس أو القلي.

ـ ثالثًا: لا بد من غسل الثمرة جيدًا قبل غليها وذلك لإزالة كل ما يعلق بها من تراب وبقايا محتملة للمبيدات الحشرية، وهذا ضروري لتفادي أي احتمال للتسمم.

ـ رابعًا: لا تغل الماء قبل وضع البطاطا فيه، فذلك يؤدي إلى تفسخ جلدها وبالتالي تكسرها قبل أن تنضج بشكل جيد، ويوصي الطباخ بوضعها في ماء بارد وتركها على نار هادئة لما بين 15 و20 دقيقة.

ـ خامسًا: لا تقشر الثمرة وهي نيئة، بل ضعها في قدر من الماء المغلي ثم انتظرها بضع دقائق حتى تبرد قبل إزالة القشرة التي عادة ما تزيل نفسها بنفسها في هذه الحالة.

ـ سادسًا: لا ترم الماء الذي غليت فيه البطاطا، فهو محلول فعال في تنظيف الأرضية، فالبطاطا تحتوي على النشا الذي يمتلك خاصية قوية لامتصاص الدهون.