منوعات

تراند اليوم : pdf نتائج كلية الملك فهد الامنية 21-10-2018 -- استخراج نتائج كلية الملك فهد الامنية1440 | استعلام اسماء المقبولين في دورة تأهيل الضباط (48)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كشفت كلية الملك فهد الأمنية عن اسماء المقبولين في دورة تأهيل الضباط 48 قبل قليل عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت ، لجميع المتقدمين لدورة تأهيل الضباط في كلية الملك فهد الأمنية في المملكة العربية .

وطالبت الكلية من جميع المتقدمين ضرورة الاستعلام واستخراج اسماء جميع المقبولين في دورة تأهيل الضباط للعام 1440 - 2018 ، من خلال الدخول الى الموقع الرسمي لكلية الملك فهد الامنية .

رابط الاستعلام من خلال الرابط التالي ، يمكنكم الضغط على الرابط السابق والتعرف على جميع نتائج كلية الملك فهد الأمنية للعام 1440-2018 كاملة من الموقع الرسمي .

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا