تراند اليوم : الوسط الفني في سوريا ينعي أبرز نجومه الفنان "توفيق العشا"

دمشق/ الخليج 365

توفي اليوم الجمعة الفنان السوري توفيق العشا في مستشفى "الأسد الجامعي" في العاصمة دمشق، عن عمر ناهز سبعين عاماً بعد معاناة طويلة مع المرض.

وعرف العشا بالأداء الصوتي في دور "ملسون" في مسلسل "افتح ياسمسم" وبالأداء الصوتي في المسلسل الرسومي "الوميض الأزرق"، وبمشاركته كأحد نجوم سلسلة "مرايا" منذ انطلاقتها.

وبسبب صوته المميز قدم أعمالاً كثيرة للإذاعة والدبلجة في الثمانينات من القرن الماضي.

وشارك كممثل بالعديد من الأعمال التلفزيونية و المسرحية و السينمائية والإذاعية. ويعتبر من مؤسسي نقابة الفنانين في سوريا.

بدأ حياته الفنية في المسرح وقدم عدة مسرحيات ولكن مسيرته المسرحية لم تدم طويلاً. فقد جذبته الإذاعة والتلفزيون والسينما ليعمل بهم.

ومن أهم الأفلام التي شارك بها "الانتفاضة"، "أبو عنتر بوند"، "غابة من الاسمنت"، "أيام في لندن" وغيرها.

ومن بين المسلسلات التي شارك فيها "مرايا" و"حارة نسيها الزمن" و"يوميات مدير عام"، و"تغريبة بني هلال" و"وضاح اليمن" و"حمام القيشاني" و"الطير" و"مزاد علني" و"المحكوم" وسواها.