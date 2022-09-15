تراند اليوم : فحص نتائج الماستر (2018-2019) طالبات نتائج الماستر 2018 Master طلاب نتائج ماستر 2018 الموقع الرسمي لنتائج الماستر والدكتوراة

استخرج جميع اسماء الفائزين بمسابقة الماستر للعام 2018-2019 الان من موقع الرسمي لنتائج الماستر في الجزائر ، حيث نضع لكم رابط مباشر لنتائج ماستر 2018 طلاب وطالبات كامل.

حيث يتجه الكثير من المتقدمين في تسجيلات الماستر ريقة استخراج نتائج الماستر للعام 2018 ، حيث ننشر لكم من خلال الفيديو كيفية استخراج نتائج الماستر ، ورابط مباشر للاطلاع على نتائج الماستر في الجزائر :-

لا يزال طلاب الجزائر المسجلين في الماستر يبحثون عن نتائج تسجيلات الماستر للعام 2018 والتي ننشرها لكم اليوم عبر موقعنا الاخباري من خلال الموقع الرسمي لنتائج الماستر 2018 progres mesrs dz webinscription ، ورابط مباشر للنتائج تسجيلات الماستر 2018 .

تمكنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية الافراج عن جميع نتائج الماستر في الجزائر للعام 2018 - 2019 لجميع الطلاب والطالبات المسجلين في تسجيلات الماستر وذلك بداية من مساء اليوم الجمعة الخامس من أكتوبر 2018، وتم فتح موقع الأرضية الرقمية لاستخراج النتائج لجميع الطلاب والطالبات الماستر في الجزائر.

رابط موقع الأرضية الرقمية في الجزائر هو رابط استخراج نتائج الماستر 2018-2019، وقد يجد المترشحين صعوبة في فتح الرابط الخاصة بالنتائج، وذلك بسبب حالة الترقب التي كانت تنتاب الطلاب بعد الإعلان عن ظهور النتائج لمن سجل خلال شهر سبتمبر الماضي وهو ما لم يحدث بشكل فعلي.

لايزال عدد كبير من طلاب وطالبات المسجلين للماستر والدكتوراة في الجزائر يبحثون عن نتائج تسجيلات الماستر والدكتوراة في الجزائر لجميع الجامعات الجزائرية .

من خلال روابط مباشرة ورسمية يمكنكم الاطلاع على نتائج الماستر والدكتوراة لجميع طلاب وطالبات الجزائر ، الارغبين باستخراج نتائج الماستر والدكتوراة من الموقع الرسمي للنتائج الماستر والدكتوراة في الجزائر .

يقوم موقع progres.mesrs.dz بنشر كافة نتائج تسجيلات الماستر والدكتوراة لجميع طلاب وطالبات الدكتوراة المسجلين للعام 2108 ، حيث ننشر لكم اليوم رابط موقع الرسمي والمباشر لفحص نتائج تسجيلات الدكتوراة والماستر للعام 2018 وطريقة الاستعلام عن نتائج الماستر .

حيث لم يتم الاعلان عن جميع نتائج الدكتوراة لجميع طلاب المتقدمين للدكتوراة في الجزائر للعام 2018 مباشرة من موقع تسجيلات الدكتوراة برقم الطالب.

من المقرر ان تقوم وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر ، باعلان عن نتيجة الماستر والدكتوراه لجميع الطلاب الذين قاموا بتسجيل للالتحاق في نتائج الماستر والدكتوراه في جامعات الجزائر للعام 2018-2019

فبعد أن قام الطلبة بالتسجيل في السنة الاولى دكتوراة على الموقع https://progres.mesrs.dz/webinscription/ , عليهم الان انتظار النتائج بحيث تم اغلاق الموقع و سيتم فتحه بداية من شهر اكتوبر الحالي .

موقع نتائج تسجيلات الماستر 2018



https://progres.mesrs.dz/webinscription/

رابط موقع الوزارة الخاص بتسجيلات الدكتوراه :-

http://doctorat20182019.mesrs.dz/CD/

شرح كيفية التسجيل الإلكتروني في الدكتوراه لموسم 2018-2019 :-



أولا : عند التسجيل يجب إدخال بريد الإكتروني صحيح وشغال 100/100 ويكون الرقم السري الخاص به عندك .

ثانيا : عند إكمال تعبئة إستمارة المعلومات ورفع كل الملفات المطلوبة ،أنقر على خانة حفظ Enregistre لإكمال عملية التسجيل ، وللتأكد بأنك مسجل بصفة نهائية توجه للخطوة الثالثة .

ثالثا : للتأكد من تسجيلك أنقر على خانة Notifications كما في الصورة ليظهر لك شريط تأكيد يحمل معلومات تاريخ إيداع ملفك الإلكتروني .

رابعا : راجع بريدك الإلكتروني وتحقق من وصول رسالة تحمل إسم Confirmation Dépôt Dossier التي تؤكد تسجيلك بصفة نهائية .

إذا لم تجد الرسالة Confirmation Dépôt Dossier قم بالنقر على خانة Spam أو ما تسمى بالرسائل المزعجة أو الغير مرغوب فيها أو المزعجة لتجدها بداخلها ، قم بالنقر عليها واختار من القائمة Not Spam ليصنفها بريدك على أنها رسائل غير مزعجة وليس بها أي خطورة .

ومن الأفضل أن تقوم بتصوير الرسالة وحفظها في جهازك وذلك تحسبا لأي شيئ قد يحدث فربما يتم طلب صورة للرسالة عند تقديم الطعون .

موقع تسجيلات الدكتوراه 2018-2019



http://doctorat20182019.mesrs.dz/CD/