تراند اليوم : مباشر ليفربول اليوم .. بث مباشر وست هام يونايتد وليفربول مشاهدة بث مباشر ليفربول اليوم بث مباشر مباراة ليفربول اليوم

مباشر ليفربول اليوم وست هام يونايتد بث مباشر ليفربول اليوم بث مباشر لمباراه ليفربول بث مباشر مباراة ليفربول اليوم يقود النجم المصري «محمد صلاح» تشكيلة ليفربول الاساسية مساء اليوم، جنبًا إلى جنب بطل كأس أمم أفريقيا «ساديو ماني» واللاعب الكولومبي الواعد «لويز دياز» القادم من بورتو في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

يغيب عن صفوف ليفربول للاصابة، قلب الدفاع الكاميروني جويل ماتيب، بالاضافة إلى قلب الهجوم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

واستعاد المدير الفني للريدز «يورجن كلوب» ثنائي خط الوسط نابي كيتا وكورتيس جونز في الساعات الأخيرة قبل المباراة بعد تعرضهم للاصابة، ليدفع بكيتا في التشكيل الاساسي، ويضع الثاني على دكة البدلاء.

على الجانب الآخر، يعتمد المدير الفني لنادي وست هام يونايتد «ديفيد مويس» على تكتيك 3-5-2، على أن يتواجد في خط الهجوم جارود بوين ومانويل لانزيني وأمامهم الهداف البارع «ميشيل أنطونيو».

تشكيلة ليفربول اليوم

أليسون بيكر

أليكسندر آرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

نابي كيتا – جوردان هندرسون – فابينيو.

لويز دياز – ساديو ماني – محمد صلاح.

تشكيلة وست هام يونايتد اليوم

فابيانسكي

كريج داوسون – كورت زوما – آرون كريسويل.

كينان فورسون – نيكولا فلاسيتش – توماس سوتشيك – بينجامين جونسون.

جارود بوين – مانويل لانزيني – ميشيل أنطونيو.