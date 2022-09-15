تراند اليوم : ما هو وقت التكبير في عيد الفطر المبارك

الطقوس الدينية تكاد تكون في أكبر حلة لها بالتزامن مع عيد الفطر السعيد، فها هنا وعلى أعتاب تناول وتقديم موضوع “ما هو وقت التكبير في عيد الفطر المبارك” نجد اهتمام بليغ وكبير بعيد الفطر السعيد فمن المعلوم أن هذا العيد يأتي بعد صيام ما يدنو من ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً بالتمام والكمال وهي المعروفة بإسم شهر رمضان الفضيل، ولما كان الاهتمام بهذا بليغاً هكذا آثرنا أن نقدم لكم وقت التكبير في عيد الفطر المبارك كما هو مستحب أو كما هو مفروض في الشريعة الغراء حتى لا تقعوا في الآثام البدع وما شابه، المزيد في سياق السرد التالي.

في العادة وكما علمنا من الكتب الدينية والتفسيرية تبدأ تكبيرات العيد من غروب الشمس ليلة العيد إذا علم دخول الشهر قبل الغروب كما لو أكمل الناس الشهر ثلاثين يوماً ، أو من ثبوت رؤية هلال شوال ، وينتهي بالصلاة يعني إذا شرع الناس في صلاة العيد انتهى وقت التكبير، وهذا حسب “مجموع فتاوى ابن عثيمين” (16/269-272

وقال الشافعي في تفسير ذلك: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ) فَسَمِعْت مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ يَقُولَ : لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَتُكَبِّرُوا اللَّهُ عِنْدَ إكْمَالِهِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ , وَإِكْمَالُهُ مَغِيبُ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ شَهْرِ رَمَضَانَ .

بهذا القدر من التقديم نكون قد انتهينا وهذه أطيب التحيات منا لكم نقدمها عبر موقع “مجلة” ولتكونوا دوماً بصحة وعافية ومهتمين بالأمور من وجهة النظر الدينية الخالصة.