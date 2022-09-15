تراند اليوم : وقت بدء وإنتهاء التكبير في عيد الفطر المبارك!!

ينتظر المسلمون صباح يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2018 بفارغ الصبر لإستقبال عيد من الأعياد المباركة، ألا وهو عيد الفطر السعيد الذي يأتي بعد شهر من الصيام والقيام والطاعات، فيكافأنا الله عز وجل بمثل هذا اليوم الذي تعم فيه البهجة والفرحة على كافة أمتنا العربية والإسلامية في جميع أنحاء العالم .

مظاهر عيد الفطر السعيد كثيرة ومتعددة، فيبدأ صباح العيد بسنة التكبيرات التي تُكبر بها مآذن المساجد في كل مكان، في مظهر يعكس مدى سماحة الإسلام وعفو الله عز وجل وكرمه على أمته، وعباده الصائمين الصالحين، فيتجمل صباح عيد الفطر السعيد بذكر الله عز وجل ورسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، في هذا مجلة نُجيب على سؤال يُطرح الآن، وهو متى تبدأ وتنتهي تكبيرات عيد الفطر السعيد .

متى تبدأ تكبيرات عيد الفطر السعيد

التكبير في العيد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آكد بالفطرة، حيث قال الله تبارك وتعالى “ولتكملو العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ووقت التكبير في عيد الفطر يبدأ من رؤية هلال شوال، أي وقت غروب الشمس في آخر يوم من شهر رمضان المبارك .

متى ينتهي التكبير في عيد الفطر

كما ذكرنا أن وقت بدء التكبير في عيد الفطر السعيد، يكون عند رؤية هلال شوال في آخر يوم من رمضان، أي وقت غروب الشمس، وينتهي وقت خروج الإمام إلى الصلاة .

صور تكبيرات عيد الفطر المبارك

باقة من أحدث الصور مكتوب عليها تكبيرات عيد الفطر السعيد نهديها لكم بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، فكل عام وأنتم بخير .