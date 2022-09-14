تراند اليوم : سحب دمية على شكل زعيم القاعدة "بن لادن" في روسيا

موسكو/ الخليج 365

أفاد موقع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء بقيام الجهات المختصة في روسيا بسحب دمية بشكل زعيم "القاعدة" أسامة بن لادن، من أسواق مدينة ستافربول، بعد عرضها على واجهات متاجر مخصصة لألعاب الأطفال.

وعثر على الدمية بشكل زعيم "القاعدة" في أحد متاجر الأطفال في المدينة الروسية في 22 سبتمبر الحالي، حيث تم إبلاغ الجهات المختصة بذلك، التي سارعت إلى المكان للاستفسار عن الواقعة، و تم إزالتها من المتجر.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الدمية حتى أن الكثيرين لم يبدوا أي ردود فعل من أجل شرائها، يذكر بأن ثمن اللعبة يصل لـ2000 روبل. (1 دولار= 64 روبلا).

وتظهر الدمية بن لادن وبيده بندقية وفي جيبه هاتف أحمر اللون، بعباءته البيضاء.