تراند اليوم : بالصور،، سيدة تضع طفلة بأربعة أرجل وثلاثة أذرع

نيودلهي/ الخليج 365

أنجبت سيدة هندية، تبلغ من العمر 24 عاماً ،توأمين صبي وفتاة ، بحالة نادرة حيث ولدت الفتاة بـ 3 أذرع و4 أرجل بعد أن انضم إليها طفل آخر في الرحم خلال شهور الحمل.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أنه في مستشفى بمدينة تونك في راجستان رُزقت راجو بصبي وفتاة بعملية ولادة طبيعية؛ ولد الصبي بحالة صحية وجسدية جيدة أما الفتاة فقد ولدت بشكل غريب، حيث لديها أربعة أرجل وثلاثة أيادي تغطي كامل صدرها وبطنها.





وأكد الأطباء أن السيدة راجو كان لديها طفل ثالث في بطنها انضم لأحد شقيقيه واتحد معها في جسد واحد داخل الرحم، وهو ما نتج عنه تلك الحالة

وعانت الطفلة بمجرد ولادتها من مشكلة في التنفس ووضعها الأطباء على جهاز للتنفس الصناعي وحالتها الآن أصبحت مستقرة وسيتم نقلها إلى مستشفى بإمكانات متطورة في جايبور لتشخيصها جراحيًا وحتى تتلقى العلاج المناسب حتى يحين موعد التدخل الجراحي.





وتعمل راجو وزوجها بادهولال غوجار عاملين أجرة يومية وكانا ينتطران أول طفل لهما؛ وذكرا أنهما لم يذهبا قط إلى أي طبيب لمتابعة الحمل أو إجراء الأشعة السينية ولم يعلما أبدًا أنهما سيرزقان بتوأم.

وقال الأطباء المشرفون على حالة الطفلة الصغيرة إنهم يشعرون بالأسى تجاه الطفلة والتشخيص المبدئي يعطي أملًا أنه من الممكن إزالة هذه الأطراف جراحيًا.



