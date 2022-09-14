تراند اليوم : طلب من صاحبه رد مبلغ بقيمة 300 جنيه اقترضهما منه فقتله

القاهرة/ الخليج 365

طلب شاب مصري من صديقه، أن يرد إليه مبلغ بقيمة 300 جنيه إقترضها منه منذ قرابة ثلاثة أشهر، لكنه قابل طلبه بسخرية وإستهزاء وإدعى أنه لم يحصل منه على أي نقود.

وفي التفاصيل، تسبب الرد في نشوب مشاجرة بينهما انتهت بمقتل صاحب الدين بـ4 طعنات في مناطق متفرقة من جسده بالقرب من منزله في منطقة أوسيم جنوب محافظة الجيزة.

فيما تلقت المباحث في قسم شرطة أوسيم بلاغاً من أهالي منطقة أوسيم، بلاغاً بوقوع جريمة قتل، فانتقلت قوة أمنية من المباحث، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، وتبين من خلال المناظرة وفحص ملابس المجني عليه أنه «بائع» يدعى «كمال.م» 37 سنة، وبمناقشة الشهود توصلت القوات إلى أن وراء القتل صديقه «سيد.ك» 36 سنة، وبمواجهته اعترف بقتل صديقه خلال مشاجرة جمعتهما بسبب مبلغ مالي.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه؛ لبيان أسباب الوفاة.

كما استدعت النيابة 4 من شهود العيان على الجريمة الذين أكدوا أنهم شاهدوا المتهم يخرج سكينًا من طيات ملابسه، ويسدد به عدة طعنات في جسد المجني عليه خلال مشاجرة، وأنهم أسرعوا إليه، وتمكنوا من الإمساك به قبل هروبه من مسرح الجريمة وتسليمه للشرطة.