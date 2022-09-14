تراند اليوم : أطباء ينجحون في استئصال "قرن الشيطان" من رأس رجل هندي

نيودلهي/ الخليج 365

ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن رجل هندي توجه إلى الأطباء من أجل علاج قرن يشبه قرن الشيطان والتي تعد حالة نادر من نوعها, بعد ان نما في رأسه واخترقه, حيث يقول الأطباء إنه يسمى ب" القرن الدهني" وهو حالة فريدة في الطب لم يعرف إلى الآن أسباب ظهورها.

قبل 5 سنوات تقريبًا، صُدم المزارع الهندي شيام لال ياداف، البالغ من العمر 74 عامًا، عندما نما في أعلى رأسه ما يشبه الورم؛ لكنه لم يعبأ كثيرًا بهذا الأمر؛ خصوصا وأن الحلاق كان يعمل على إخفائه بالشعر؛ فظل الورم تحت السيطرة .

لكن المزارع، من قرية راهلي في ولاية ماديا براديش بالهند، قال إنه سرعان ما أصبح الوضع صعبًا مع تصلب القرن وزيادة طوله إلى أكثر من 10 سنتيمترات، بالإضافة إلى زيادة حجمه؛ الأمر الذي اضطره إلى محاولة الحصول على مساعدة من الأطباء.

وبالفعل قام جراحو الأعصاب في مستشفى بهاجوداي في مدينة ساغار في الهند، باستئصال القرن، الذي يتكون من الكيراتين الموجود في أظافر القدم والشعر البشري.

ويقول الجراح فيشال غاجبيه: إن هذا النوع من النمو النادر -بحسب المصطلح الطبي- يسمى بالقرن الدهني أو "قرن الشيطان"؛ مضيفًا أنه بالنظر إلى أن "القرن يتكون من مادة الكيراتين، وهي نفس المادة الموجودة في الأظافر؛ يمكن عادة إزالته باستخدام ماكينة حلاقة معقمة؛ ولكن تظل الحالة الأساسية بحاجة إلى علاج".

وأوضح أن القرون الدهنية هي شكل من أشكال الأورام الحميدة في الغالب، ومع ذلك يجب أن توضع في الاعتبار دائمًا إمكانية تطورها إلى أورام خبيثة؛ مشيرًا إلى أن العلاجات تختلف، وقد تشمل الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي.

و يرجح أن أسباب ظهور هذه القرون يعود لكثرة التعرض لأشعة الشمس أو الإشعاعات وفقاً لاعتقادات إلا أن السبب الحقيقي لا يزال مجهولاً.