تراند اليوم : تشيلسي مباشر .. بث مباشر تشيلسي وريد بول بث مباشر مباراة تشيلسي ضد ريد بول بث مباشر اليوم الأربعاء

مباراة تشيلسي ضد ريد بول بث مباشر اليوم الأربعاء Chelsea Vs Salzburg يلا لايف في اطار مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لهذا العام 2023/2022، ومن المفترض ان يتقابل فريق تشيلسي مع نظيرة فريق ريد بول في مباراة الاسبوع الثاني اليوم الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة علي أرضية الطرف الاول ملعب ستامفورد بريدج، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز احدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي الجولة القادمة من دوري الأبطال الأوروبية، وسوف تبدأ اليوم مباراة ريد بول وتشيلسي علي قناة beIN Sports Xtra 1 مع المعلق حسن العيدروس في تمام التاسعة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه العاشرة مساءاً بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.

مباراة تشيلسي وريد بول اليوم

فريق تشيلسي هو الطرف الأول في لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الأسبوع الثاني من مباريات المجموعات من دوري أبطال أوروبا، تشيلسي خاض اخر مباراة له في مباراة الجولة الاولي من مبارايات دوري الابطال حيث ألتقي امام نظيرة دينامو زغرب يوم الثلاثاء الماضي وانتهت المباراة بفوز دينامو زغرب بنتيجة هدف وحيد مقابل لا شئ، ويحتل حالياً تشيلسي المركز الرابع والاخير في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد خال من النقاط وذلك لعدم تمكنة من تحقيق الانتصار في مباراة الجولة الاولي والوحيدة الذي خاضها خلال البطولة، واليوم سوف يدخل تشيلسي الدور الثاني في مرحلة المجموعات وهو يبحث عن تحقيق الأنتصار الاول له في البطولة ومحاولة تعويض خسارتة في مباراة الجولة الاولي واكتساب الثلاث نقاط.

مباراة ريد بول وتشيلسي اليوم

وعلي النظير الاخر فريق ريد بول هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة فريق تشيلسي ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري الأبطال الاوروبية، ريد بول قد خاض أخر مباراة له في الجولة الاولي من دوري أبطال أوروبا ولم يستطيع ريد بول التغلب علي نظيرة ميلان وانتهت المباراة بتعادل الفريقين ايجابياً بنتيجة هدف لكل منهم، ويحتل فريق ريد بول حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطرة واحدة وذلك لعدم تمكنة من تحقيق الانتصار في مباراة الجولة الاولي امام نظيرة ميلان بهدف مقابل لا شئ، فريق ريد بول سوف يبحث اليوم هو الاخر عن تحقيق أداء جيد وتحقيق الانتصار في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لمحاولة تحسين مركزة في جدول ترتيب المجموعة الخامسة والتي يضم ميلان وتشيلسي ودينامو زغرب والوصول الي الجولة القادمة من البطولة.