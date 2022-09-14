تراند اليوم : بث مباشر باريس سان جيرمان .. بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ومكابي حيفا بث مباشر اليوم 14-9-2022 يلا شوت في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومكابي حيفا بث مباشر اليوم 14-9-2022 يلا شوت في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد مكابي حيفا بث مباشر اليوم الأربعاء Maccabi Haifa Vs Paris Sg يلا لايف في اطار مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لهذا العام 2023/2022، ومن المفترض ان يتقابل فريق باريس سان جيرمان مع نظيرة فريق مكابي حيفا في مباراة الاسبوع الثاني اليوم الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة علي أرضية الطرف الاول ملعب سامي عوفر ستاديوم، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز احدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي الجولة القادمة من دوري الأبطال الأوروبية، وسوف تبدأ اليوم مباراة مكابي حيفا وباريس سان جيرمان علي قناة beIN Premium 2HD مع المعلق عامر الخوذيري في تمام التاسعة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه العاشرة مساءاً بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.

مباراة باريس سان جيرمان ومكابي حيفا اليوم

فريق مكابي حيفا هو الطرف الأول في لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الأسبوع الثاني من مباريات المجموعات من دوري أبطال أوروبا، مكابي حيفا خاض اخر مباراة له في مباراة الجولة الاولي من مبارايات دوري الابطال حيث ألتقي امام نظيرة بنفيكا يوم الثلاثاء الماضي وانتهت المباراة بفوز بنفيكا بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، ويحتل حالياً مكابي حيفا المركز الرابع والاخيرة في جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد خالي من النقاط وذلك لعدم تمكنة من تحقيق الانتصار في مباراة الجولة الاولي والوحيدة الذي خاضها خلال البطولة، واليوم سوف يدخل مكابي حيفا الدور الثاني في مرحلة المجموعات وهو يبحث عن تحقيق الأنتصار الاولي له في البطولة واكتساب الثلاث نقاط لمحاولة تحسين مركزة والوصول الي الدور القادم من البطولة بدلاً من الخروج مبكراً من المنافسات.

مباراة مكابي حيفا وباريس سان جيرمان اليوم

وعلي النظير الاخر فريق باريس سان جيرمان هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة فريق مكابي حيفا ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري الأبطال الاوروبية، باريس سان جيرمان قد خاض أخر مباراة له في الجولة الاولي من دوري أبطال أوروبا واستطاع باريس سان جيرمان التغلب علي نظيرة يوفنتوس وانتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ويحتل فريق باريس سان جيرمان حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد ثلاثة نقاط وذلك لتحقيق الانتصار في مباراة الجولة الاولي امام نظيرة يوفنتوس بهدفين لهدف، فريق باريس سان جيرمان سوف يبحث اليوم هو الاخر عن تحقيق أداء جيد وتحقيق الانتصار في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لمحاولة تحسين مركزة في جدول ترتيب المجموعة الثامنة والتي يضم بنفيكا ويوفنتوس وحيفا والوصول الي الجولة القادمة من البطولة.