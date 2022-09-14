تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. بث مباشر ريال مدريد ولايبزيج بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج اليوم بث مباشر الآن

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج Real Madrid vs RB Leipzig في دوري ابطال اوروبا، حيث يحل فريق لايبزيج ضيفاً على ارض ملعب سانتياغو برنابيو في مواجهة فريق ريال مدريد فى مباراة الجولة الثانية للمجموعة السادسة من دوري ابطال اوروبا اليوم الاربعاء.

تعرض لايبزيج لتغيير جذري بعد مغادرة مدربه بعد خسارة صادمة على أرضه أمام شاختار دونيتسك الأسبوع الماضي في بداية دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لقد عانى فريق لايبزيج من عدة مباريات صعبة قبل ذلك، حيث خسر بنتيجة 4-0 امام إينتراخت فرانكفورت وبنتيجة 1-4 أمام شاختار دونيتسك في غضون ثلاثة أيام فقط، وقد بدأ فريق لايبزيج تحت قيادة مدربه الجديد في المباراة السابقة عندما تغلب علي فريق بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-0 في ريد بول أرينا حيث لم يكن ماركو روز يأمل في تحقيق بداية أفضل لمشواره مع فريق لايبزيج حيث كان هذا الفوز قد جاء ضد فريقه السابق، ومع ذلك، سيواجه اليوم ماركو روز مهمة صعبة للغاية في أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا كمدرب لفريق لايبزيج حيث سيزور فريقه العاصمة الإسبانية لمواجهة ريال مدريد بطل اوروبا 14 مرة.

مباراة ريال مدريد ولايبزيج اليوم



لم يخسر فريق ريال مدريد اي مباراة هذا الموسم وقد تغلب علي مايوركا يوم الأحد ليحقق خمسة انتصارات من خمس مباريات في الدوري الإسباني، كما نجح ريال مدريد في الفوز علي سلتيك بنتيجة 0-3 يوم الثلاثاء الماضي ليقدم أفضل بداية ممكنة في دوري أبطال أوروبا، لقد انتهت كل مباراة من المباريات الخمس التي لعبها ريال مدريد في الدوري المحلي حتى الآن من الموسم بانتصارات.

يفضل كل من ريال مدريد ولايبزيج اللعب باداء هجومي، ومن المحتمل أن لا يتمكن حامل اللقب من اللعب بافضل مستوياته بدون كريم بنزيمة في الفريق حيث تعرض اللاعب الفرنسي لإصابة في مباراة الأسبوع الماضي في سيلتيك، ومع ذلك، فقد سجل ريال مدريد أربعة أهداف في مرمى مايوركا يوم الأحد بدون المهاجم الفرنسي في الفريق، من ناحية اخري، سجل لايبزيج للتو ثلاثة أهداف على مرمى بوروسيا دورتموند يوم السبت ونتوقع أن يسجل الفريق ضد ريال مدريد الذي استقبلت شباكه اهداف في جميع مبارياته في الدوري الإسباني الخمس منذ بداية الموسم، لهذا نتوقع فوز ريال مدريد وتسجيل كلا الفريقين.



تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد لايبزيج



بالنسبة الى تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد لايبزيج اليوم الاربعاء في مباراة الجولة الثانية لدوري ابطال اوروبا فمن المتوقع ان يلعب نادى ريال مدريد المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، وفي خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ديفيد ألابا، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال؛ وفي خط الوسط: أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش، توني كروس؛ اما في خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي، فينيسيوس جونيور، إيدن هازارد.



تشكيلة لايبزيج المتوقعة ضد ريال مدريد



بالنسبة الى تشكيلة لايبزيج المتوقعة ضد ريال مدريد اليوم الاربعاء في المباراة التى ستقام على ارض ملعب سانتياغو برنابيو فمن المتوقع ان يلعب نادى لايبزيج المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: بيتر جولاسي، وفي خط الدفاع: دافيد راوم، محمد سيماكان، ويلي أوربان، عبدو ديالو؛ وفي خط الوسط: زافير شلاجر، كونراد لايمر؛ وفي خط الوسط الهجومي: كريستوفر نكونكو، إميل فورسبيرغ، دومينيك زوبوسزلاي؛ اما في خط الهجوم: تيمو ويرنر.