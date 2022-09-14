تراند اليوم : مدريد مباشر الآن .. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ولايبزيج بث مباشر ماتش ريال مدريد يلا شوت اليوم 14-9-2022

بث مباشر مباراة ريال مدريد ولايبزيج بث مباشر ماتش ريال مدريد يلا شوت اليوم 14-9-2022 ويفتتح ملعب سانتياغو برنابيو أبوابه مساء اليوم الأربعاء 14-9-2022 ، لاستضافة مباراة ريال مدريد ولايبزيغ في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-2023 ، وسوف تقام المباراة تحديدًا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقدس الشريف، وفي الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط ، ومن المتوقع أن يتم بث مباراة ريال مدريد و لايبزيج على الهواء مباشرة على beIN Sports 1 Premium ، المذيع الوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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كان من الممكن أن يغفر ريال مدريد للتراجع قليلاً في المراحل الأولى من هذا الموسم ، بعد أن فاز بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ، لكنها كانت بداية رائعة للموسم لفريق كارلو أنشيلوتي ، حيث فاز بجميع البطولات السبع ألعابهم عبر ثلاث مسابقات ، فاز لوس بلانكوس بكأس السوبر الأوروبي بفوزه 2-0 على أينتراخت فرانكفورت في 10 أغسطس ، حيث فاز في جميع مباريات الدوري الإسباني الخمس هذا الموسم ضد ألميريا وسيلتا فيجو وإسبانيول وريال بيتيس ومايوركا ، وكان فريق أنشيلوتي متأخرا بالفعل أمام مايوركا يوم الأحد لكنه سجل أربع مرات دون رد ليحقق فوزا 4-1 ويتقدم بنقطتين على برشلونة صاحب المركز الثاني في صدارة الدوري الإسباني ، حقق ريال مدريد أيضًا بداية مثالية لموسم المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي ، بفوزه 3-0 على سيلتيك في غلاسكو ، حيث سجل فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وإيدن هازارد في الشوط الثاني من المسابقة في سيلتيك.

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علي الجهة الأخري ، وسرعان ما تم تعيين ماركو روز كبديل لتيديسكو ، وبدأ اللاعب البالغ من العمر 46 عامًا ، والذي طرده بوروسيا دورتموند في مايو ، فترة حكمه ببراعة ، حيث قاد الفريق للفوز 3-0 على دورتموند في الدوري الألماني في يوم السبت ، لا يزال فريق ريد بول في المركز العاشر في جدول الدوري الألماني ، وعليهم عمل ما يجب القيام به في دوري أبطال أوروبا بعد هزيمتهم المفاجئة 4-1 على أرضهم أمام شاختار الأسبوع الماضي ، وخرج لايبزيج من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ، والذي شهد هبوطه إلى الدوري الأوروبي ، وخرج إلى نصف نهائي المسابقة قبل أن يخسر أمام رينجرز ، تمكن المنتخب الألماني من الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب من كأس أوروبا في 2020-21 ، حيث خسر 4-0 في مجموع المباراتين أمام ليفربول في دور الـ16 ، بينما اشتهر بالوصول إلى نصف نهائي البطولة في 2019-20 ، في نهاية المطاف وخسر 3-0 أمام باريس سان جيرمان.

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