تراند اليوم : ريال مدريد مباشر .. بث مباشر ريال مدريد ضد لايبزيغ بث مباشر مباراة ريال مدريد ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد لايبزيغ بث مباشر اليوم الأربعاء Real Madrid Vs Leipzig يلا لايف في اطار مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لهذا العام 2023/2022، ومن المفترض ان يتقابل فريق ريال مدريد مع نظيرة فريق لايبزيغ في مباراة الاسبوع الثاني اليوم الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة علي أرضية الطرف الاول ملعب سانتياجو برنابيو، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز احدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي الجولة القادمة من دوري الأبطال الأوروبية، وسوف تبدأ اليوم مباراة لايبزيغ وريال مدريد علي قناة beIN Premium 1HD مع المعلق حفيظ دراجي في تمام التاسعة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه العاشرة مساءاً بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.

مباراة ريال مدريد ولايبزيغ اليوم

فريق ريال مدريد هو الطرف الأول في لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الأسبوع الثاني من مباريات المجموعات من دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد خاض اخر مباراة له في مباراة الجولة الاولي من مبارايات دوري الابطال حيث ألتقي امام نظيرة سيلتك يوم الثلاثاء الماضي وانتهت المباراة بفوز الريال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ، ويحتل حالياً ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد ثلاث من النقاط وذلك لتمكنة من تحقيق الانتصار في مباراة الجولة الاولي والوحيدة الذي خاضها خلال البطولة، واليوم سوف يدخل ريال مدريد الدور الثاني في مرحلة المجموعات وهو يبحث عن تحقيق الأنتصار الثاني له في البطولة واكتساب الثلاث نقاط للوصول الي صدارة المجموعة للمنافسة علي اللقب.

مباراة لايبريغ وريال مدريد اليوم

وعلي النظير الاخر فريق لايبزيغ هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة فريق ريال مدريد ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري الأبطال الاوروبية، لايبزيغ قد خاض أخر مباراة له في الجولة الاولي من دوري أبطال أوروبا ولم يستطيع ريد بول التغلب علي نظيرة شاختار وانتهت المباراة بفوز شاختار بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ويحتل فريق لايبزيغ حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد خالي من النقاط وذلك لعدم تمكنة من تحقيق الانتصار في مباراة الجولة الاولي امام نظيرة شاختار برباعية مقابل لا شئ، فريق لايبزيغ سوف يبحث اليوم هو الاخر عن تحقيق أداء جيد وتحقيق الانتصار في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لمحاولة تحسين مركزة في جدول ترتيب المجموعة السادسة والتي يضم شاختار وار بي ليبزيج وسيلتك والوصول الي الجولة القادمة من البطولة.

بطاقة مباراة ريال مدريد و لايبزيغ