تراند اليوم : بث مباشر مانشستر سيتي .. مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر مباراة مانشستر سيتب وايفرتون مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر

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تنطلق مواجهة فريق مانشستر سيتي ونظيره فريق إيفرتون في مواجهة كبيرة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022، لأن السيتي يطمح بالوصول إلي الوصافة من جديد من خلال ثلاث نقاط ثمينة ومواصلة مطاردة تشيلسي، بينما إيفرتون يطمح بخطف نقاط اللقاء للتواجد في المراكز المتقدمة. مانشستر سيتي يطمح إلي التفوق علي حساب منافس لن يكون سهل وهو نادي إيفرتون من أجل التواجد في المركز الثاني من جديد بعد أن خطفه نادي ليفربول بالأمس، فهل ينجح السيتي بالتفوق علي حساب المنافس في هذه المواجهة الصعبة، أم يتعرض للتعثر كما تعرض في بعض المرات هذا الموسم، وكان الفريق قد نجح في المواجهة الأخيرة له قبل التوقف الدولي بالفوز علي حساب نادي مانشستر يونايتد في ديربي مانشستر. إيفرتون الذي بدأ هذا الموسم بشكل رائع للغاية يحاول السيطرة علي الثلاث نقاط من أمام السيتي والعودة للنتائج الإيجابية من جديد بعد أن إنقلبت أحواله في الفترة الأخيرة التي كانت قبل الفيفا داي، وبالتالي يأمل الفريق في نسيان ما حدث قبلها وتحقيق آمال وطموحات جديدة من أجل الدخول إلي منطقة المنافسة من جديد علي المراكز المؤهلة إلي البطولات الأوروبية، ولم ينجح التوفيز في الفوز في آخر خمس لقاءات كاملة، حيث حقق منهم نقطتين فقط، وكان آخر لقاءاته ضد نادي توتنهام وتعادل معه سلبياً. يتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثالث في الوقت الحالي برصيد 23 نقطة من سبع إنتصارات وتعادلين وخسارتين، بينما نادي إيفرتون يحتل المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة من أربع لقاءات إنتصر فيها وثلاث تعادلات وأربع خسائر.