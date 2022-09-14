تراند اليوم : بث مباشر مباراة ريال مدريد وغرناطة .. مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر granada vs real madrid ريال مدريد ضد غرناطة بث مباشر

بث مباشر مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر مباراة ريال مدريد مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر بث مباشر ريال مدريد مباراة ريال مدريد وغرناطة مباشر بث مباشر ريال مدريد ضد غرناطة granada vs real madrid في الدوري الاسباني اليوم الاحد ، يحل مساء اليوم الريال وهو يبحث عن الاستمرار في المنافسه علي الصدراه ضيفا ثقيلا علي صاحب السابع عشر في الدوري فريق غرناطة مساء اليوم الموافق 21 نوفمبر وذلك لحساب مباريات الجوله الرابعه عشر من مافسات النصف الاول للدوري الاسباني لهذا الموسم ، وسوف تلعب الليله مواجهه الريال وغرناطة علي ارضيه ملعب نويفو لوس كارمينيس معقل غرناطة والذي سوف يستقبل عليه خصمه الريال في مباراه الذهاب في هذا الموسم بين الفريقين ، وسوف تنطلاق اليوم مباراه ريال مدريد و غرناطة في تمام الساعه الخامسه والربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه والربع بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وغرناطة

ريال مدريد هو الضيف في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات فريق العاصمه الاسبانيه في الدوري الاسباني في هذا الموسم ، فريق ريال مدريد قبل لقاء اليوم هو حاليا صاحب المركز الثاني برصيد 27 نقطه وذلك بعد ان خاض 12 مباراه الي الان في مشوراه في الدوري في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان الريال قد حقق الانتصار قبل لقاء اليوم في 8 مباريتا وتعادل في ثلاث مباريات وخسر الفريق في مباراه واحده ، واخر مباراه لعبها الريال قبل التوقف الدولي في الدوري كانت مع فريق رايو فاليكانو وقد حقق الريال الانتصار في هذه المباراه بنتيجه هدفين مقابل هدف.

بث مباشر مباراة غرناطة وريال مدريد

بينما علي الجانب الاخر فريق غرناطة فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الاسبوع الرابع عشر من عمر الدوري الاسباني لهذا الموسم ، فريق غرناطة قبل مباراته مع الريال اليوم كان الفريق خاض هو الاخر 12 مباراه الي الان في الدوري في هذا الموسم ويحتل الفريق حاليا المركز السابع عشر في جدول ترتيب برصيد 11 نقطه وذلك بعد ان حقق الفريق الانتصار في مبارتان وتعادل في خمس مباريات وخسر ايضا في خمس مباريات قبل مواجهه الريال الليله ، واخر مباراه لعبها غرناطة في الدوري كانت مع فريق اسبونيول وقد خسر غرناطة هذه المباراه بنتيجه هدفين مقابل لاشئ.

بث مباشر ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر بث مباشر الريال لقاء سهل نسبيا Granada vs Real Madrid في الليجا، مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد نويفو لوس كارمينيس ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الإسباني، في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ويدخل فريق غرناطة اليوم حاملاً على عاتقة خسارة آخر 12 مواجهة أمام الريال, وتُعد تلك أطول سلسلة هزائم ضد نفس الفريق في الدوري الإسباني, وفي خلال الـ 12 فوز سجل الريال 40 هدف, ويُعد ذلك ثالث أفضل معدل تهديفي له في البطولة, وكان آخر فوز لغرناطة أمام ريال مدريد في فبراير 2013 على أرضه ووسط جماهيرة, وكان الهدف الذي أحرزه رونالدو بالخطأ في مرماه هو سبب الفوز آنذاك, ويعد غرناطة من أضعف فرق الليجا هذا الموسم فقط فاز في لقائين فقط من آخر 17 لقاء له بالليجا, ولعب ريال مدريد 21 مباراة خارج ملعبه بالدوري لم يتلقى سوى هزيمة واحدة فقط كانت أمام إسبانيول بنتيجة 2-1.

يسير ريال مدريد بصورة جيدة في الموسم الجاري ويخطو الفريق خطوات إيجابية نحو مشواره بالتتويج باللقب الذي خسره في الموسم الماضي، ريال مدريد يخوض لقاء اليوم قادما من انتصار صعب على رايو فاليكانو بهدفين لهدف في لقاء شهد متغيرات كثيرة واحداث مثيرة، وسيبحث النادي الملكي في لقاء اليوم عن الانتصار وخصد النقاط الثلاث قبل خوض معركة شيريف تيراسبول في دوري الأبطال المقرر لها الأربعاء المقبل.

ريال مدريد يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة بعدما فاز في 8 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في لقاء وأحرز الفريق 28 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام غرناطة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع:فيرلاند ميندي – دافيد ألابا – إيدير ميليتاو – لوكاس فاسكيز

خط الوسط: فالفيردي – كاسيميرو – توني كروس

خط الهجوم: رودريجو – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور

موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة والقنوات الناقلة لها

تتابعون مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم السهلة نظرياً أمام غرناطة في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة الثانية والربع بتوقيت غريينتش، الساعة السادسة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع مباراة ريال مدريد وغرناطة عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD .

وفي الجانب الأخر يتسلح غرناطة بعاملي الأرض والجمهور من أجل الخروج من كبواته واستعادة التوازن من جديد بعدما تعثر في اللقاء الماضي أمام إسبانيول بهدفين دون رد، موقف غرناطة في جدول الدوري يجعله يخوض لقاء اليوم بشراسة كبيرة لحصد النقاط الثلاث والزحف للامام في جدول ترتيب الليجا.

غرناطة يتواجد في المركز السابع عشرة برصيد 1 نقطة بعدما فاز في مباراتين وتعادل في 5 مباريات ومني بالهزيمة في 5 مباريات وأحرز الفريق 11 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

تشكيل غرناطة التوقع أمام ريال مدريد

في حراسة المرمى: روي سيلفا

في خط الدفاع: كارلوس نيفا - جيرمان سانشيز - دومينجوس دوارتي - ديمتري فولكوير

في خط الوسط: ماكسيم جونالونس - آنجيل هيريرا

في خط الوسط الهجومي: كينيدي - لويس سواريز - أنطونيو بويرتاس

في خط الهجوم: سولدادو

معلومات مباراة ريال مدريد وغرناطة.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني؟

05:15 مساءاً بتوقيت مصر, 06:15 مساءاً بتوقيت السعودية, 04:15 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وغرناطة؟

بي إن سبورت 1 - beIN Sport 1.

ما هي البطولة التي تلعب خلالها مباراة ريال مدريد وغرناطة؟

الدوري الإسباني.

من هو معلق مباراة ريال مدريد وغرناطة؟

رؤوف خليف.