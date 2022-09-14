تراند اليوم : بث مباشر الاهلي .. بث مباشر مباراة الاهلي وغزل المحلة مشاهدة مباراة الاهلي مباشر الاهلي وغزل المحلة مباشر

بث مباشر الاهلي .. بث مباشر مباراة الاهلي وغزل المحلة مشاهدة مباراة الاهلي مباشر الاهلي وغزل المحلة مباشرتنطلق اليوم مباراة ينتظرها الكثير من محبي النادي الأهلي ومشجعين النادي بشكل كبير لمتابعة مشاهدة مباراة فريقه المفضل وهو من المقرر أن تقام اليوم الإثنين الموافق 22 نوفمبر 2021 ضد نادي غزل المحلة وسوف تقام المباراة علي استاد غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت الرياض ، ومن خلال هذا التقرير سنأتيكم بالتشكيلة المتوقعة للنادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي غزل المحلة في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز وسوف تذاع المباراة علي قناة اون تايم سبورت 2 Ontime sport ، ويمكنك الآن متابعة الفقرة التالية وسنوضح تقرير كاملة عن بطاقة المباراة والتشكيلة المتوقعة وموعد إنطلاق اللقاء وبداية صافرة الحكم.

يأتي المارد الأحمر في صدارة الدوري برصيد 12 نقطة ونجح في ان يحقق أربعة انتصارات علي التوالي وآخرها مباراته الماضية امام المقاولون العرب بهدف مقابل لا شئ عن طريق هدف أحرزه اللاعب حمدي فتحي في الدقيقة 67 من عُمر الشوط الثاني ، بينما نادي غزل المحلة يأتي في المركز الرابع برصيد 8 نقاط ، فقد فاز في مبارياتين وتعادل إثنان أخري.

تشكيلة الأهلي ضد غزل المحلة