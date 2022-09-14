تراند اليوم : رابط تسجيل عمال اسرائيل .. رابط تسجيل العمال موقع وزارة العمل غزة

يواصل عمال قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي الدخول إلى رابط تسجيل العمال للعمل في اسرائيل ،حيث سجل باليوم الأول أكثر من 9 ألاف عامل وفق وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين. ويمكن للعمال الدخول إلى رابط تسجيل عمال اسرائيل عبر بوابة الدخول الموحد للعمل الحكومي.

ويأتي إعلان وزارة العمل في قطاع غزة استمرارا لجهود وزارة العمل الهادفة إلى الحد من نسبة البطالة المرتفعة في قطاع غزة، ووقوفا إلى جانب العمال وبعد تواصل الوزارة مع الجهات المعنية.

شروط التسجيل

أولا: أن يكون متزوجا، وعمره يزيد عن 26 عاما.

ثانيا: ألا يكون موظفا، أو صاحب دخل ثابت.

ثالثا: ألا يكون على مقدم الطلب منع قضائي من السفر.

رابعا: حاصل على شهادة تطعيم ضد فيروس “#كورونا”، وغير مصاب في الفترة الحالية.

وزارة العمل تشر رابط التسجيل إلكترونيا رابط التسجيل من هنا

ويبلغ عدد العاطلين عن العمل المسجلين لدى مكاتب العمل بقطاع غزة 378,719 ألف عامل ويخرج، بواقع 166,568ألف خريج وخريجة، و 212,151 الف عامل.

ويعاني هؤلاء العاطلين من أوضاع اقتصادية صعبة وهم بحاجة ملحة للحصول على فرص عمل لاسيما وأن جزء كبير منهم يعانون عائلات بأكملها.