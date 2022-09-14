منوعات

تراند اليوم : رابط تسجيل عمال اسرائيل .. رابط تسجيل العمال في غزة للعمل بإسرائيل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

تنشر لكم الخليج 365، رابط تسجيل العمال بقطاع غزة للعمل في إسرائيل، بعد إعلان وزارة العمل عن فتح باب التسجيل أمام العمال الراغبين في العمل داخل الأراضي من خلال رابط التسجيل للعمل في اسرائيل .

ويأتي إعلان وزارة العمل في قطاع غزة استمرارا لجهود وزارة العمل الهادفة إلى الحد من نسبة البطالة المرتفعة في قطاع غزة، ووقوفا إلى جانب العمال وبعد تواصل الوزارة مع الجهات المعنية.

شروط  التسجيل

  • أولا: أن يكون متزوجا، وعمره يزيد عن 26 عاما.
  • ثانيا: ألا يكون موظفا، أو صاحب دخل ثابت.
  • ثالثا: ألا يكون على مقدم الطلب منع قضائي من السفر.
  • رابعا: حاصل على شهادة تطعيم ضد فيروس “#”، وغير مصاب في الفترة الحالية.

 وزارة العمل تشر رابط التسجيل إلكترونيا  رابط التسجيل من هنا

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا