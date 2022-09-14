تراند اليوم : رابط تسجيل عمال اسرائيل .. رابط تسجيل العمال في غزة للعمل بإسرائيل

تنشر لكم الخليج 365، رابط تسجيل العمال بقطاع غزة للعمل في إسرائيل، بعد إعلان وزارة العمل عن فتح باب التسجيل أمام العمال الراغبين في العمل داخل الأراضي من خلال رابط التسجيل للعمل في اسرائيل .

ويأتي إعلان وزارة العمل في قطاع غزة استمرارا لجهود وزارة العمل الهادفة إلى الحد من نسبة البطالة المرتفعة في قطاع غزة، ووقوفا إلى جانب العمال وبعد تواصل الوزارة مع الجهات المعنية.

شروط التسجيل

أولا: أن يكون متزوجا، وعمره يزيد عن 26 عاما.

ثانيا: ألا يكون موظفا، أو صاحب دخل ثابت.

ثالثا: ألا يكون على مقدم الطلب منع قضائي من السفر.

رابعا: حاصل على شهادة تطعيم ضد فيروس “# كورونا ”، وغير مصاب في الفترة الحالية.

وزارة العمل تشر رابط التسجيل إلكترونيا رابط التسجيل من هنا