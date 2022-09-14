تراند اليوم : ماتش الريال وغرناطة .. بث مباشر ماتش ريال مدريد وغرناطه بث مباشر ماتش الريال اليوم مشاهدة ماتش ريال مدريد وغرناطة HD

ماتش الريال وغرناطة ماتش ريال مدريد وغرناطه بث مباشر ماتش الريال اليوم بث مباشر ضد غرناطة مشاهدة ماتش ريال مدريد وغرناطة وتنطلق مواجهة فريق ريال مدريد ونظيره فريق غرناطة في مواجهة كبيرة، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولي 2021-2022، لأن الفريق الملكي يأمل في الوصول إلي إنتصار يستعيد به الصدارة من جديد، بينما يأمل نادي غرناطة في تحقيق نتيجة إيجابية.

ريال مدريد يحاول السيطرة علي العلامة الكاملة في مواجهة قوية ضد نادي غرناطة العنيد والذي يكون عقده في بعض الأحيان ضد الفرق القوية، فهل ينجح الملكي السيطرة علي الثلاث نقاط من أجل الحفاظ علي الصدارة التي يتواجد علي قمتها، أم سيكون لنادي غرناطة الفرصة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ويحاول الفريق السير علي ما حدث في الفترة الماضية، وكان قد نجح في الفوز علي حساب رايو فاليكانو في آخر لقاءاته بالدوري.

غرناطة يحاول هو الآخر في التفوق علي حساب النادي الملكي ريال مدريد من أجل الفوز أو علي الأقل الخروج بنقطة وحيدة فقط من هذه المواجهة الصعبة ضد الريال، ويعيش الفريق حالة صعبة هذا الموسم وبات مهدد بكل وقت بالتواجد في أحد مراكز الهبوط، وكانت آخر مواجهاته قد فشل في تحقيق نتيجة إيجابية وخسر من نادي إسبانيول، ويطمح في تحقيق نتيجة إيجابية.

يحتل نادي ريال مدريد المركز الثالث في الوقت الحالي برصيد 27 نقطة من إنتصاره في ثمان مواجهات والتعادل في ثلاث لقاءات، بينما يتواجد نادي غرناطة في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة من إنتصارين وخمس تعادلات.