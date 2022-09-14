تراند اليوم : بث مباشر الفيصلي والوحدات .. مشاهدة مباراة الفيصلي والوحدات اليوم مباشر Al Wehdat vs Al Faisaly الفيصلي والوحدات مباشر

مشاهدة مباراة الفيصلي والوحدات اليوم مباشر الفيصلي والوحدات مباشر مشاهدة مباراة الوحدات والفيصلي اليوم مباشر بث مباشر مباراة الوحدات والفيصلي Al Wehdat vs Al Faisaly اليوم في كأس الأردن توجه فريق الفيصلي إلى معسكر تدريبي داخلي بالفندق مساء الجمعة ، استعدادا لمواجهة الوحدات يوم الأحد في نصف نهائي كأس الأردن لكرة القدم. الاجتماع العام المتوقع له عدة اعتبارات حيث يسعى الفيصلي لالتقاط أكثر من طائر برصاصة واحدة.ويأمل الفيصلي في إنقاذ موسمه بالفوز بكأس الأردن بعد إخفاقه في الدوري وعلى درع الاتحاد.كما يأمل في إنهاء هيمنة الوحدات حيث تغلب الأخير عليهم في آخر 5 مباريات جمعتهم في مسابقات متعددة. بث مباشر الوحدات والفيصلي اليوم يقود الفيصلي محمود الحديد الذي عين خلفا للسوري محمد عقيل ، وهذه أول كلاسيكو يتقلدها كمدرب في مسيرته التدريبية ، وبالتالي يسعى لهزيمة الوحدات وإثبات قدرته. بينما يتنافس أيضًا على اللقب …